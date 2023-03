Zezé Di Camargo e Luciano desembarcam na Bahia com turnê ‘Românticos Demais’

Os baianos que são apaixonados por um sertanejo romântico, vão poder curtir o show da Zezé Di Camargo & Luciano, que se apresentam no próximo dia 31 de março, às 20h, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana.

O público vai poder curtir várias músicas que fizeram parte dos 31 anos de trajetória da dupla, como 1 anos da dupla, com músicas que fizeram sucesso como "É o amor", "A Ferro e fogo", "Tarde Demais", "Menina Veneno" entre outras.

Além deles, o cantor Tayrone também vai se apresentar com a "sofrência" do sertanejo após sair do arrocha, ritmo que te deixou famoso pelo Brasil inteiro.

Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser adquiridos através do Sympla, Balcão de ingressos e na loja do Armazém Convention, no 2º piso do Parque Shopping da Bahia.