Zezé di Camargo se lança em carreira solo, mas garante manter dupla com irmão

O canal de Zezé di Camargo no YouTube está longe de ser um fenômeno. Antes do início da pandemia, tinha uns cinco mil inscritos, segundo o próprio cantor. Para se ter uma ideia do que isso significa, ele tem mais de quatro milhões de seguidores no Instagram. Mas isso não o desmotivou a, durante a o isolamento, colocar uns vídeos por lá, cantando umas músicas que não faziam parte do seu repertório tradicional com o irmão com quem faz dupla, Luciano.

O que começou como uma despretensiosa "brincadeira" há dois anos resultou num ambicioso projeto solo de uma dos mais importantes cantores da música sertaneja: o EP Rústico, que em breve dará origem a um DVD, que sairá ainda neste semestre, e a uma turnê, que acontecerá assim que a pandemia permitir. Mas a dupla com Luciano segue firme, assegura Zezé.

Nessa primeira leva do trabalho solo, foram apresentadas cinco músicas, que já estão nas plataformas: Pedras; Fraude; 35 latas de cerveja; Vou Ter que Tomar Uma e Banalizaram. Esta última já ganhou videoclipe, que tem o baiano Tierry e a sua então namorada Gabi Martins como convidados.

Embora não cantem, participam como "atores", representando o casal protagonista do clipe, que já tem mais de sete milhões de visualizações no YouTube. E o vídeo ajudou a impulsionar o canal de Zezé que já tem mais de 360 mil inscritos.

A canção é marcada pelo romantismo, como em toda a carreira de Zezé, desde o clássico que consagrou a dupla, É o Amor. A canção é de um quarteto de Goiás, estado onde Zezé nasceu: Bruno Carneiro, Marder Nunes, Maykow Melo e Welvis Sarmento. "No meu projeto solo, queria gravar aquilo que os compositores não estavam usando naquele momento, o que achavam que não era do mercado, que não tinha a ver com o mercado de hoje. Foi aí que descobrimos Banalizaram", diz o músico.

Pandemia

Zezé diz que a pandemia o fez repensar sua carreira e o ritmo de vida que levava.

"O projeto nasceu numa circunstância que não desejava, mas que foi especial pra mim, que foi a pandemia. Fiquei mais recluso, fui pra fazenda e lá achei uma maneira de passar o tempo, de pensar mais na minha voz, que é o mais importante para um artista".

O cantor diz também que pretendia renovar sua carreira, ter uma nova energia. "Paramos 'na marra'. Antes da parada, tínhamos 60 shows agendados. Imagina como seria minha vida! Não dormia direito, aquele sobe e desce de avião, entra em carro, sai de carro, estrada ruim... Então, a pandemia me proporcionou me isolar e pensar em mim".

Além, disso Zezé teve chance de passar mais tempo com o pai, Seu Francisco, que morreu em novembro de 2020 aos 83 anos e teve papel fundamental na carreira dele e do irmão.

Nos últimos quatro meses de vida de Seu Francisco, Zezé esteve ao lado dele diariamente. "Pude levá-lo para a fazenda, que era o desejo dele. Nesses quatro meses, eu era a última pessoa a falar com meu pai toda noite. Montamos um home care, levamos enfermeiro pra fazenda... e à tarde sempre saíamos para pescar. Se não fosse a pandemia, não teria parado esse tempo. E esses momentos estão na minha memória", revelou o cantor, emocionado. Por isso, ele diz estar decidido a mudar seu ritmo de vida.

Marília Mendonça

Zezé lembra emocionado de Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos num acidente de avião em novembro do ano passado: "Meu irmão Emanoel me falava dela antes dela fazer sucesso. Dizia que tinha uma menina em Goiânia que eu precisava conhecer que era nossa fã". Pouco depois da morte de Marília, Zezé soube por amigos dela, que muitos a chamavam de "Zezé de saia", como se ela fosse a versão feminina dele.

A dupla chegou a cantar com ela algumas vezes no palco e até guardou uma gravação. Zezé diz que vai mandar o registro para a mãe de Marília, para que ela decida se vai lançar. "Depois de tudo isso que aconteceu [a morte da cantora], os fãs dela me escreveram nas redes sociais e me mostraram umas coisas que ela publicava sobre mim, dizendo que levava meus discos com ela nas viagens... Eu guardei essas lembranças dela e fiquei muito feliz ao saber dessas coisas. Isso me deixou feliz, mas frustrado também porque não pude conviver com ela por muito tempo".