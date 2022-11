Zezé Motta canta na abertura da Flipelô, nesta terça (1)

O Pelourinho está muito presente nos livros de Jorge Amado (1912-2001). Já em seu terceiro livro, Suor (1934), o mais baiano dos escritores transformava um sobrado do Pelourinho no cenário de um romance que falava da miséria e da opressão. E o Centro Histórico esteve em outros livros dele, como Capitães da Areia (1937) e Tereza Batista Cansada de Guerra (1972).

Nada mais justo, portanto, que a Flipelô - Festa Literária do Pelourinho faça de Jorge Amado e sua obra os grandes homenageados desta edição, que começa nesta terça-feira (1), às 19h, no Largo do Pelourinho, em frente à Fundação Casa de Jorge Amado. Para marcar a abertura, será apresentado um espetáculo com projeções do VJ Gabiru e números musicais de Matilde Charles.

"O casarão [sede da Fundação] vai 'falar' e vai representar Jorge Amado, que terá a voz do ator Carlos Betão", diz Edvard Passos, que dirige a abertura. Em seguida, será apresentado um show de Zezé Motta.

Edvard dirige também o espetáculo Compadre de Ogum, baseado no livro homônimo que Jorge Amado lançou em 1964, e que está na programação da Flipelô. A peça será apresentada na Casa Castro Alves, de sexta a domingo. Conta a história de Massu, homem negro que tem um filho e decide batizá-lo na igreja católica. O detalhe é que o padrinho será Ogum, um orixá.

Diversidade

O texto, portanto, celebra a convivência de credos e a diversidade étnica, marca importante da obra de Jorge Amado, conforme lembra o pesquisador mineiro Eduardo de Assis Duarte: "É principalmente a partir de Tenda dos Milagres, de 1969, que a religião passa a ser tratada por ele com profundo respeito", diz Eduardo, que é professor aposentado da UFMG e professor visitante da Ufba.

Segundo Eduardo, diversos personagens de Jorge Amado representavam a liberdade religiosa, como se vê em Compadre de Ogum. Ele cita como exemplo Pedro Arcanjo, de Tenda dos Milagres. Observa que o nome dele faz referência a Pedro, fundador da igreja, e também a Arcanjo, outro elemento bíblico. Mas Pedro é também conhecido como o ojuobá, os olhos de Xangô.

E, se alguns personagens representavam a diversidade religiosa, há também aqueles que representavam a força do proletariado. Comunista quando jovem, Jorge Amado revelava em suas obras iniciais seu espírito revolucionário. Daí, vem o destaque a Antônio Balduíno, de Jubiabá, em 1935.

"Ele é o primeiro herói negro do romance brasileiro. O herói no sentido épico, que foi criado solto na rua e virou lutador improvisado de boxe. Termina derrotando um campeão europeu. Como um negro bêbado pode ser melhor que o campeão alemão, durante o auge da propaganda nazista?", observa Eduardo.

Feministas

O professor ressalta ainda a liberdade de costumes que as personagens femininas do autor representavam. Ele destaca a força que têm as mulheres protagonistas de romances, como Gabriela e Dona Flor. Ao contrário da imagem que ficou para muita gente, elas não se resumem à sedução ou à sexualização, mas já davam lições de feminismo há mais de 50 anos.

"Garanto que as mulheres sempre foram valorizadas por Jorge Amado. Já se via isso em 1936, em Subterrâneos da Liberdade, em que as mulheres não eram protagonistas, mas eram figuras muito fortes, militantes comunistas", defende o professor.

Tereza Batista é outra mulher marcante da obra de Jorge, lembra Edvard: "É praticamente uma heroína, uma amazona que passa por enfrentamentos gigantes. Fiquei muito comovido com a infância dela, uma menina preta com capacidade de liderança, vivacidade... foi vendida para um capitão e passou diabos com ele".

Eduardo diz que Tereza foi injustamente folclorizada como mais uma prostituta da obra de Jorge Amado.

"Pouco se fala que ela não tinha pai nem mãe, que foi criada por uma ex-prostituta na década de 1940. E aos treze ela foi estuprada por um pedófilo. Mais tarde, ela luta contra aquele homem e, mais ágil que ele, o mata com uma facada".

O professor mineiro ressalta ainda Tieta, que, segundo ele "vira de cabeça para baixo os valores conservadores do interior" quando ela retorna à sua cidade, depois de se tornar uma rica cafetina. Para ele, este é mais um sinal do poder da mulher nos livros do escritor e prova que não se pode reduzir o romancista a alguém que retratou a mulher como objeto de sexualização.

"Em Dona Flor, a pílula anticoncepcional é colocada abertamente. Tieta e Gabriela fazem muito sexo e não têm filhos. E Jorge, à frente de seu tempo, falava disso numa época em que as farmácias só vendiam as pílulas apenas para homens", afirma o pesquisador.

SERVIÇO

Flipelô

Quando: terça (1) a domingo (6)

Local: Pelourinho

Abertura: terça, 19h, no Largo do Pelourinho, com show de Zezé Motta

Toda a programação é gratuita

Programação completa em flipelo.com.br