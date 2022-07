Zico estará em Salvador no dia 4 de agosto para lançar livro

Ídolo do Flamengo e um dos maiores do futebol brasileiro, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, estará em Salvador no dia 4 de agosto para o lançamento do livro “A História de todos os gols de Zico”. Os fãs do craque poderão ver ele de perto na noite de autógrafos e fotos, exclusiva para quem adquirir a biografia, que acontecerá a partir das 18h, no Salvador Norte Shopping.

Quem quiser saber o que tem nas páginas não precisa esperar até lá pra fazer a leitura. A pré-venda da obra começa nesta quinta-feira (21), com pagamento por Pix/Picpay, e retirada no shopping nos dias 25 e 26 de julho. Nestas datas, também será possível fazer a compra presencial, no Espaço Cliente do empreendimento. O livro custa R$ 200.

A biografia de Zico foi escrita pelos flamenguistas Bruno Lucena, Marcelo Abinader e Mário Helvécio. A carreira do ex-jogador é contada em ordem cronológica. As páginas trazem também estatísticas, rankings e curiosidades sobre a vida do craque.

Além do livro, os fãs do ex-jogador também vão poder conferir na capital baiana o ‘Zico Park’, uma exposição interativa que chega pela primeira vez à Bahia e mostra a carreira dele no futebol.

A atração ficará no Shopping Salvador Norte a partir do dia 30 de julho e se estende até 21 de agosto. A exposição conta a trajetória do ex-jogador no esporte e conta com um museu que exibe peças originais que fizeram parte da trajetória de Zico, como camisas dos clubes.

SERVIÇO

Lançamento e noite de autógrafos do livro A História de todos os Gols de Zico

Data: 4 de agosto de 2022, 18h;

Local: Salvador Norte Shopping, piso L1

Autores: Bruno Lucena, Mário Helvécio e Marcelo Abinader

Preço: R$ 200,00 – Autógrafo e foto apenas mediante a compra do livro.

Pré-venda: a partir de 21/07 por Pix: 20.535.154/0001-95 ou Picpay: @eliton.perini

Retirada da pré-venda e venda no Salvador Norte: dias 25 e 26/07 – Espaço Cliente Salvador Norte (piso L2).

Páginas: 280

Editora: Tinta Negra Bazar Editorial

'Zico Park' em Salvador

Quando: 30/07 a 21/08

Onde: Salvador Norte Shopping