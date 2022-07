Zico fará noite de autógrafos em Salvador durante exposição sobre sua carreira

Ídolo do Flamengo e um dos maiores do futebol brasileiro, Zico estará em Salvador para o lançamento do ‘Zico Park’, uma exposição interativa que chega pela primeira vez na Bahia e fala sobre a carreira de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, no futebol.

A atração ficará no Shopping Salvador Norte a partir do dia 30 de julho e se estende até 21 de agosto. O craque estará na capital para uma noite de autógrafos do seu livro ‘A História de todos os gols de Zico’, que será vendido no shopping.

A exposição conta a trajetória do ex-jogador no esporte e conta com um museu que exibe peças originais que fizeram parte da trajetória de Zico, como camisas dos clubes.

'Zico Park' em Salvador

Quando: 30/07 a 21/08

Onde: Salvador Norte Shopping