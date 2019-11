Zidane afirma que Real Madrid não teme Neymar e Mbappé

Depois de um começo ruim, com uma derrota e um empate nas duas primeiras rodadas, o Real Madrid mostrou reação no Grupo A da Liga dos Campeões da Europa e venceu as duas últimas partidas para ter chances, nesta terça-feira (26), de se classificar com antecipação às oitavas de final. Para isso, basta um triunfo sobre o Paris Saint-Germain, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O duelo marcará a estreia de Neymar na competição, já que o brasileiro estava suspenso nas duas primeiras rodadas, inclusive na vitória do PSG sobre o Real Madrid por 3 a 0, e machucado nas duas seguintes. Apesar da qualidade dele e de Mbappé, o técnico Zinedine Zidane deixou claro que o time espanhol não teme os dois craques.

"Eu acho que os dois vão jogar (Neymar e Mbappé). Estamos preparados para jogar diante de qualquer um. O público quer ver um ótimo jogo", declarou Zidane em entrevista coletiva nesta segunda-feira, após o último treinamento do Real Madrid antes do duelo contra os franceses.

Apesar disso, o treinador reconheceu que o duelo não será nada fácil para o Real Madrid, já que o PSG faz um ótimo início de temporada. "É um time que não teve fracassos. Só perdeu um ou dois jogos no Campeonato Francês. É um time em progressão, magnífico. Um dos melhores do mundo. É o jogo mais importante da temporada porque o adversário é muito bom. Vamos precisar de coração e cabeça, mas acima de tudo de futebol", comentou.

Zidane não escondeu a admiração que tem por Mbappé, nome sempre veiculado no Real Madrid nas janelas de transferências internacionais. "Eu gosto dele há muito tempo, primeiro como pessoa pois ele veio fazer um teste aqui há alguns anos, e depois como jogador", afirmou o francês.

Rodrygo, sensação do momento, também foi assunto da entrevista coletiva. O treinador foi perguntado se ele e o meia Valverde, dois jovens jogadores do elenco merengue, jogarão nesta terça-feira (26). "Valverde e Rodrygo mostraram que estão preparados para jogar no Real Madrid, fazer parte da equipe e tiveram suas oportunidades e se saíram bem. Não me surpreende, apesar de jovens, eles têm energia e desejam progredir".

Há também a expectativa em torno de Gareth Bale. Zidane não confirmou se o galês entrará em campo, mas caso entre é provável que seja vaiado pela torcida do Real Madrid pela polêmica na última Data Fifa, quando ele comemorou a classificação do País de Gales com uma bandeira com a seguinte frase: "Gales. Golf. Madrid. Nesta ordem".