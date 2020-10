Zidane defende Marcelo e Isco no Real Madrid após críticas

O técnico Zinedine Zidane saiu em defesa do lateral Marcelo e do meia Isco nesta terça-feira (20), véspera da estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões. A dupla foi alvo de muitas críticas após a primeira derrota da equipe no Campeonato Espanhol, diante do Cádiz, no sábado. O revés custou ao Real a liderança da tabela.



"Aqui estamos todos no mesmo barco e as críticas nos fazem mais fortes a todos. Sabendo da situação e onde estamos, há críticas e ainda mais depois do jogo do outro dia, mas a única coisa que podemos e devemos fazer é voltar ao trabalho", disse o treinador, na véspera da partida contra o Shakhtar Donetsk, pela fase de grupos da competição europeia.



Zidane assumiu a responsabilidade pela derrota de sábado. "O lado bom é que há um jogo a cada três dias. Merecemos as críticas do outro dia, eu em primeiro lugar porque no fim de contas sou o responsável. Os jogadores lutam e tentam, mas por vezes as coisas não saem", afirmou.



O treinador indicou mudanças na equipe para esta quarta-feira, porém não indicou quais alterações pretende fazer. "Vamos mudar a dinâmica no jogo de amanhã (quarta), mas haverá sempre críticas, mesmo vencendo. Isco é um jogador decisivo, sempre o demonstrou e não tenho dúvidas de nada. Queremos mudar o chip e vamos fazê-lo, Isco em primeiro lugar. Não tenho qualquer dúvida disso."



Zidane ainda lamentou a possível baixa do capitão Sergio Ramos. O zagueiro se recupera de dores no joelho esquerdo e será reavaliado a poucas horas do início da partida, a ser disputada no estádio Alfredo Di Stéfano.



"Sergio tem um problema, não treinou conosco nesta manhã porque não queremos arriscar devido às queixas que apresentou. Amanhã (quarta) veremos o que vai acontecer, mas hoje não treinou normalmente", comentou o treinador.