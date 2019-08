Zidane evita perguntas sobre Neymar no Real Madrid

O técnico Zinedine Zidane se esquivou de perguntas sobre o interesse do Real Madrid no atacante Neymar, nesta sexta-feira (23), em entrevista coletiva. O clube espanhol, segundo a imprensa local, ainda está na briga para contratar o brasileiro, insatisfeito no Paris Saint-Germain. Barcelona e Juventus também estão na disputa.



"Penso apenas na partida de amanhã e é nisso que todos estamos pensando no clube. Nada mais", disse, ao ser questionado sobre Neymar. "Os jogadores que tenho estão aqui. Até o dia 2 de setembro pode acontecer tudo com todos os clubes", comentou, ao abrir margem para contratações no clube merengue até a data que encerra a atual janela de transferências na Europa.



No entanto, ele admitiu estar cansado de perguntas sobre transferências. "Pode haver chegadas e partidas, mas peço que chegue logo o dia 2 para que vocês não me façam mais estas perguntas. Os jogadores que estão aqui querem estar aqui. Têm contrato e chances de jogar. Querem ser importantes no elenco".



Zidane também disse contar com o goleiro reserva Keylor Navas, com o meia James Rodríguez e com o atacante Gareth Bale. Os três são cotados para deixar o clube. Bale, inclusive, chegou a ser cogitado como moeda de troca em possíveis negociações envolvendo Neymar. James, por sua vez, está voltando ao clube espanhol após um período de empréstimo ao Bayern de Munique.



"James é um jogador muito bom. Está voltando após jogar na Alemanha. Estamos contentes com o seu retorno. Teremos muitas partidas na temporada e vamos contar com todos os jogadores", disse o treinador, sem descartar o colombiano para a nova temporada europeia.



Navas, por sua vez, estaria insatisfeito com o banco de reservas, como opção ao titular Thibaut Courtois. "Ele é um jogador importante para o time, sempre foi e sempre será. Não contemplo a possibilidade de sua saída. Sei que vai ajudar muito e será muito competitivo. Ele não me disse que queria deixar o clube", afirmou Zidane.



Bale também foi alvo de elogios por parte do técnico. "Bale e todos os demais devem seguir no time. Todos os jogadores são importantes. Trabalham, têm qualidade e querem jogar. Vou contar com todos os jogadores. Vamos contar com ele e ele já demonstrou que é importante. Agora ele tem que demonstrar isso novamente".



O Real vai enfrentar o Valladolid no sábado (24), no primeiro jogo da equipe no estádio Santiago Bernabéu nesta edição do Campeonato Espanhol. A partida será válida pela segunda rodada.