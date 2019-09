Zidane nega problema com Vinícius Jr: 'É o futuro do Real Madrid'

Nos primeiros jogos oficiais da temporada, o Real Madrid conseguiu apenas uma vitória e dois empates, o que o deixa na quinta colocação do Campeonato Espanhol, a quatro pontos do líder Atlético de Madrid. Esse início oscilante do time passa por desfalques por lesão e pelo baixo rendimento de alguns jogadores, como o atacante Vinicius Junior. O técnico francês tratou de minimizar as atuações fracas do brasileiro.

"Isso são vocês (jornalistas) que dizem. Ele tem a máxima confiança do treinador, que sou eu. É o futuro do Real Madrid, isso é certo. Está em um processo de fazer as coisas bem. Conto com ele", afirmou Zidane nesta sexta-feira (13), em entrevista coletiva, sobre o jogador de 19 anos que está em sua segunda temporada no clube espanhol.

Começou na equipe B até ter oportunidades no time principal. Desde então, entrou em campo 34 vezes e marcou quatro gols.

Neste sábado (14), na volta das competições após a data Fifa para amistosos e Eliminatórias da Eurocopa de 2020 e da Copa do Mundo de 2022, o Real Madrid entra em campo diante da sua torcida, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, para encarar o Levante, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Zidane tem vários problemas para escalar a equipe por conta do alto número de desfalques por conta de lesões - a última foi do meia croata Luka Modric.

"Todos os clubes têm esse problema no início (da temporada). Há muitos jogos de seleção, jogadores que não param nunca. Confio nos que estão trabalhando aqui, são os melhores. O elenco é esse e somos muitos. Cada um vai ter a sua oportunidade. Os 11 que eu escalar estarão preparados", disse o treinador francês.

Quem estava lesionado e se recuperou para esta partida contra o Levante é Eden Hazard, que poderá fazer a sua estreia oficial no Real Madrid. Zidane pediu calma com o meia belga, contratado para esta temporada junto ao Chelsea.

"Temos de ir com calma. Esteve lesionado três semanas e voltou há apenas uma aos treinos sem restrições. Temos todos muita vontade de vê-lo, mas vamos disputar muitos jogos e devemos ir com calma. Existe expectativa e serei eu a decidir como dosar os minutos e o seu jogo. Temos de jogar com o Hazard não só este jogo, como muitos outros mais durante a temporada. Há que ir com calma, mas estão todos preparados e ele é o primeiro", concluiu.