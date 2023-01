Zidane x Le Graët: Treta na França envolveu até Ribéry e Mbappé

Uma entrevista do presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) virou uma enorme polêmica na França. Noël Le Graêt disparou contra Zinedine Zidane, com comentários de desdém. As falas pegaram mal no país, rendendo críticas públicas de astros como Mbappé, Djorkaeff e Ribéry.

Tudo começou quando Le Graêt falou à rádio RMC Sport que nunca considerou a hipótese de Zidane substituir Didier Deschamps no comando da seleção nacional. O dirigente ainda afirmou que "sequer teria falado com ele ao telefone" se houvesse alguma tentativa de contato.





As palavras de Le Graët tiveram reação imediata entre outros ídolos do futebol francês, políticos do país e até mesmo do Real Madrid, clube que Zidane treinou em duas passagens. O primeiro a se manifestar nas redes sociais foi Kylian Mbappé. Campeão mundial de 2018 e artilheiro da Copa de 2022, ele pediu respeito a Zidane:

"Zidane é a França, não desrespeitamos assim uma lenda", escreveu.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ????????‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

O campeão mundial de 1998 era apontado como candidato para assumir o cargo de técnico dos Bleus, mas a Federação optou por renovar com Didier Deschamps até 2026. O comandante assumiu a seleção francesa em 2012 e já liderou os Bleus em três Copas do Mundo, conquistando o título em 2018. Se completar o novo vínculo, disputará o seu quarto Mundial em 2026.

Depois da péssima repercussão, Noël Le Graët fez um pedido de desculpas a Zidane nesta segunda-feira (9). Na entrevista, o dirigente classificou o seu discurso como "comentários desajeitados" e afirmou ter consciência da grandeza do ex-meia do Real Madrid para o futebol francês.

"Gostaria de pedir desculpas por estas declarações que não refletem absolutamente o meu pensamento, nem a minha consideração pelo jogador que foi e pelo treinador que se tornou Dei uma entrevista que não deveria ter concedido porque procuravam polêmica ao opor Didier Deschamps (técnico da França na Copa do Catar) a Zinedine Zidane. São monumentos do futebol francês", afirmou.

"Confesso que fiz comentários embaraçosos que criaram um mal-entendido. Zinedine Zidane conhece a imensa estima que tenho por ele, como todos os franceses", afirmou o presidente da FFF.

Colega de Zidane na seleção campeã em 1998, Laurent Blanc, ex-zagueiro e agora técnico do Lyon, não considera que o pedido de desculpas seja suficiente.

"Somos unânimes em dizer que essas são observações desajeitadas, para dizer o mínimo. É fácil pedir desculpas, dura dois segundos. Mas as palavras permanecem", afirmou em entrevista coletiva.

Outro campeão com Zidane na Copa de 1998, o ex-meia Youri Djorkaeff também defendeu o ex-colega de seleção nas redes sociais, mostrando a insatisfação com a entrevista do dirigente de 81 anos. "Mal colocado, estamos falando de um campeão mundial", escreveu Djorkaeff. Zizou ainda recebeu apoio de Frank Ribéry e Djibril Cissé.

O técnico de 50 anos está livre no mercado desde maio de 2021, quando deixou o Real Madrid, no meio de seu contrato com o clube merengue. Em seu currículo como treinador, ele soma três troféus da Liga dos Campeões e dois do Mundial de Clubes, além de ter vencido o Campeonato Espanhol duas vezes.

Zidane também é especulado como sucessor de Tite na Seleção Brasileira, algo abordado e ironizado por Le Graet.

"Zidane no Brasil? Eu não me importo. Se ele tivesse me procurado para treinar a seleção francesa, não teria atendido o telefone. Faça um programa especial para ele encontrar um clube", disse o presidente da federação francesa.