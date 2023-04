Zoológico de Salvador retoma passeios noturnos 

Nesta quarta-feira (26) o Zoológico de Salvador voltou a oferecer passeios guiados à noite. O projeto Zoo Noturno, que estava inativo desde o início da pandemia, promove a interação dos visitantes com animais de hábitos noturnos, que não aparecem com tanta frequência durante os horários regulares do local.

As visitações ocorrem de forma gratuita a partir de agendamento pelo site do zoológico, em datas específicas, que serão divulgadas sempre nas redes sociais da empresa. A próxima visita já está agendada: será no dia 10 de maio. A duração de cada passeio é de aproximadamente uma hora, iniciando às 18h. De acordo com o Zoológico, em caso de atraso dos agendados, eles darão 20 minutos de tolerância para início do percurso.

Para o retorno, o parque promete inovações no percurso. “[O conteúdo dos passeios é] são os hábitos, a alimentação e muitas curiosidades sobre os animais noturnos. Algumas pessoas que visitam o zoo pelo dia se queixam dos animais não estarem agitados. Às vezes eles estão recolhidos nas suas tocas e as pessoas não sabem que aqueles animais têm hábitos, que eles se movimentam à noite, no habitat natural eles saem para caçar à noite, se alimentam à noite também. Então a visita é para mostrar esse lado dos animais, o comportamento deles”, afirma o Zoológico.

A iniciativa é uma oportunidade para os moradores e visitantes de Salvador prestigiarem a fauna brasileira por outro ângulo, podendo observar animais que geralmente ficam mais reclusos durante o dia. Entre essa categoria, estão as onças pardas e pretas, o tamanduá-bandeira e tamanduá-mirim, os gatos silvestres e algumas serpentes. O percurso é pensado e guiado por Samantha Grimaldi, bióloga do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que compartilha com os visitantes informações sobre os bichos.

Para a visitação, o zoológico tem funcionamento especial. A área aberta para acesso do público no horário do passeio é apenas a do percurso, com o restante do parque bloqueado para garantir a proteção dos visitantes e não perturbar os animais de hábitos diurnos, que dormem à noite. A preparação do passeio conta com o apoio da equipe técnica e de vigilantes do local.

Para quem vai dirigindo, o estacionamento dentro do zoológico também é liberado, por questões de segurança devido ao horário. Para garantir a vaga do veículo, é preciso cadastrar a placa do carro.