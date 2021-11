Zózimo Bubul e a diferença no cinema nacional

Em 1998, ano que marcou o centenário do fim da escravidão no Brasil, o cineasta carioca Zózimo Bubul(1937-2013)) lançou o documentário Abolição, trazendo uma visão crítica sobre a situação dos negros 100 anos depois. Ouviu pesquisadores, intelectuais e artistas como Abdias do Nascimento, Lélia Gonzáles e Grande Otelo, colocando a visão preta no centro da narrativa e se opondo à falácia comemorativa.

Considerado um dos filmes mais importantes sobre o assunto, o longa é uma das nove produções dirigidas por Zózimo e disponíveis desde sexta na plataforma Itaú Cultural Play. São filmes realizados a partir da década de 1970, quando o cineasta - que também teve uma longa atuação no cinema e chegou a protagonizar a novela Vidas em Conflito, na Excelsior - resolveu produzir e dirigir seus próprios filmes. Fazendo, literalmente, a diferença no cinema nacional.

A mostra passa por quatro décadas e vai do primeiro ao último trabalho de Zózimo: o curta Alma no Olho (1973) e o longa Renascimento Africano (2010). O primeiro é uma produção pioneira no debate sobre representatividade negra nas telas. Mostra retratos fragmentados do rosto, da boca e de um corpo nu. Já Renascimento foi realizado nas comemorações dos 50 anos de independência do Senegal e fala fala sobre autonomia e liberdade a partir de uma reflexão sobre a barbárie da escravidão.

Os documentários sobre a cultura negra e popular carioca têm destaque na seleção: Aniceto do Império (1981), biografia do fundador da escola de samba Império Serrano; Samba no Trem (2000), que mostra os bastidores do Dia do Samba; Pequena África (2002), República Tiradentes (2005) e Zona Carioca do Porto (2006) - três registros sobre paisagens e personagens negros do centro da cidade.

Já em Referências (2006), Zózimo registra o encontro de diretores negros como Haroldo Costa, Waldir Onofre, Antonio Pitanga e Joel Zito Araújo, que falam da participação dos artistas negros na formação do cinema brasileiro. A mostra traz ainda o curta Pedreira de São Diogo, (1962), de Leon Hirszman, que marcou a estreia de Zózimo como ator. www.itauculturalplay.com.br. Grátis.

Seleção

1. Alma no Olho (1973) - Primeiro curta do diretor, também protagonizado por ele

2.Aniceto do Império (1981) - Documentário sobre o criador da escola de samba Império Serrano

3. Abolição (1998) - Documentário sobre os cem anos após a abolição da escravidão

4. Samba no Trem (2000) - Documentário sobre os bastidores da preparação do Dia do Samba

5. Pequena África (2002) - Documentário sobre a resistência negra no centro carioca

6.. República Tiradentes (2005) - Documentário sobre as figuras populares e os prédios históricos da Praça Tiradentes

7. Zona Carioca do Porto (2006) - Documentário sobre a vida na zona portuária carioca

8. Referências (2006) - Debate sobre o cinema negro, a partir de conversas com vários cineastas

9. Renascimento Africano (2010) - Último filme de Zózimo, filmado no Senegal