Zuleica dá a volta por cima e fica poderosa no fim de Pantanal

Depois de se mudar para a fazenda de Tenório (Murilo Benício), ela começou a passar por maus bocados na mão do vilão e segue os mesmos passos de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Porém, Tenório acabará morrendo nos próximos capítulos (saiba como será a cena), assassinado por Alcides (Juliano Cazarré). A personagem, então, terá uma virada. Ela assumirá toda a fazenda e se tornará sócia de José Leôncio (Marcos Palmeira). O desfecho da versão atual é o mesmo da trama original, escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1990.

A cena da morte de Tenório (Murilo Benício) em Pantanal foi gravada em seis horas corridas há alguns dias. Assim como na primeira versão da novela, o fazendeiro terá um embate com Alcides (Juliano Cazarré). Proibido pelo Cramulhão de ursar arma de fogo ou facas para matar o inimigo, o peão o atacará Tenório com uma azagaia (uma espécie de lança).

Ferido, Tenório será puxado por uma sucuri, o que exigiu que Benício entrasse na água. Só uma sequência, feita com drone para registrar “a última borbulha” do vilão se afogando,foi feita com um dublê.

Nas cenas originais, Alcides ia em direção ao fazendeiro para feri-lo e Tenório agonizava após ser atingido. Desta vez, o foco não estará na brutalidade explícita.