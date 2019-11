Zverev vence Medvedev e acaba eliminando Nadal do ATP Finals

Atual número 1 do mundo, Rafael Nadal foi eliminado na primeira fase do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas do mundo.

O espanhol até fez a parte dele nesta sexta-feira (15), quando venceu, de virada, o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 7/5. Só que, para avançar, dependia de um outro resultado: que Alexander Zverev perdesse para Daniil Medvedev. O secador, porém, não funcionou.

Atual campeão do torneio, o alemão fez um jogo quase impecável contra o russo, o quarto colocado do mundo. Sem ceder um break point sequer ao rival, Zverev ganhou a partida, nesta sexta (15), por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6. Assim, ficou em segundo no grupo Andre Agassi - liderado por Tsitsipas - e mandou Nadal para a terceira colocação. Como só avançam os dois primeiros de cada chave, o Touro Miúra rodou.

Sem os melhores

Com a queda do espanhol, os dois melhores do mundo acabaram ficando fora da fase decisiva do ATP Finals. Isso porque, na quinta-feira (14), Novak Djokovic já tinha dado adeus ao campeonato ao perder para Roger Federer. Aliás, por causa da eliminação do sérvio, Nadal recebeu, ao fim da partida contra Tsitsipas, o troféu de número 1 da temporada.

Pela semifinal, Zverev enfrentará o austríaco Dominic Thiem, líder do grupo Bjorn Borg, neste sábado (16), a partir das 17h. Antes, às 11h, Tsitsipas encarará Roger Federer.