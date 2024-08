EM GRUPO

Equipe de judô do Brasil passa na repescagem e vai disputar medalha de bronze

Disputa por equipes foi incluída pela primeira vez em Tóquio

Publicado em 3 de agosto de 2024 às 08:52

Judô brasileiro vai disputar o bronze Crédito: Miriam Jeske/COB

O Brasil vai disputar o bronze do judô por equipes mistas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Após ser derrotado para a Alemanha, o time brasileiro superou a Sérvia na repescagem por 4 a 1 e agora aguarda quem perder na semifinal entre França e Itália.

A repescagem foi aberta por Ketleyn Quadros, que aproveitou a vantagem do peso contra Marica Perisic, na categoria até 70kg. A brasileira aplicou um waza-ari com um minuto de luta e finalizou com ippon 40 segundos depois.

Na sequência, Rafael Macedo encarou Nemanja Majdov, na categoria até 90kg. O sérvio tomou uma punição logo no começo da luta. O brasileiro, porém, não queria apenas contar com o tempo e buscou intensamente o ataque. Com resistência, Majdov conseguiu levar a luta para o golden score, mas levou outras duas punições, o que garantiu mais um ponto para o Brasil.

A campeã olímpica Bia Souza foi a terceira. Desgastada, menos de 24 horas após conquistar o ouro na categoria acima de 70kg e tendo vencido duas na disputa por equipe, a brasileira foi derrotada rapidamente pela sérvia Milica Zabic, que conseguiu dois waza-ari.

A quarta luta teve mudança de estratégia da equipe do Brasil. Rafael Silva, o Baby, entrou no lugar de Leonardo Gonçalves na categoria acima de 90kg. Ele lutou contra Aleksandar Kukolj, que priorizou se defender contra o brasileiro.

Entretanto, nos últimos segundos da luta, foi Baby quem recebeu um shido por falta de combatividade, em decisão controversa da árbitra italiana Roberta Chyurlia. No golden score, o sérvio finalmente também sofreu uma punição seguida de outra por não demonstrar ações ofensivas e foi desclassificado.

Rafaela Silva, da categoria até 57kg, quase finalizou a disputa com ippon contra Milica Nikolic, mas a pontuação foi retirada para waza-ari. Enquanto isso, William Lima aquecia. Ele foi escalado para o lugar de Daniel Cargnin, que estava sofrendo com dores no tornozelo esquerdo, operado em 2023. Porém, Lima, medalhista de bronze em Paris-2024, sequer entrou, após Rafaela vencer a luta por ippon.

Mais cedo, o Brasil havia eliminado o time do Casaquistão nas oitavas de final. Rafaela Silva, Ketleyn Quadros, Bia Souza e Leonardo Gonçalves venceram. Daniel Cargnin e Rafael Macedo foram derrotados.