Alemã ironiza e 'aprova' águas do Rio Sena na Olimpíada: 'Vomitei nove vezes e tive diarreia'

A poluição do Rio Sena foi alvo de protestos de diversos atletas nos Jogos Olímpicos

Publicado em 10 de agosto de 2024 às 12:01

Leonie Beck, atleta alemã Crédito: Reprodução/Instagram

A polêmica sobre a qualidade imprópria das águas do Rio Sena nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 continua. O local foi palco das disputas do triatlo e da competição de águas abertas e muitos atletas passaram mal. E, desta vez, as críticas vieram em tom de ironia por parte da alemã Leonie Back, que revelou também ter passado muito mal.

Em um post no Instagram, a nona colocada em águas abertas fez um sinal de positivo e ironizou: "Qualidade da água no Sena está aprovada", escreveu, revelando que vomitou nove vezes e ainda sofreu com diarreia após a disputa.

As brasileiras Ana Marcela Cunha (admitiu que engoliu água do rio) e Viviane Jungblut foram diplomáticas, ao dizer que os franceses não colocariam a saúde dos atletas em risco. Mas não foram poucas as reclamações.

"Nós, atletas, não termos escolha. Você é um peão. Se quisermos mudar as coisas, precisamos que todos os atletas digam não, não queremos nadar lá", chegou a reclamar o húngaro David Betlehem, sem conseguir mobilizar os nadadores de águas abertas. A equipe belga do triatlo desistiu de competir no Sena após Claire Michel passar mal, com problemas estomacais e intestinais por quatro dias após a prova individual.