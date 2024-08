PARIS 2024

Ana Patrícia festeja vaga na semi e pede foco contra a Austrália no vôlei de praia: 'Jogaço'

O confronto contra as australianas acontece nesta quinta-feira, às 16h

A vitória por 2 sets a 0 sobre a dupla letã, nesta quarta-feira, que garantiu uma vaga na semifinal do vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, já faz parte do passado. Com uma campanha irretocável, Duda e Ana Patrícia miram a Austrália, próximas adversárias na competição.