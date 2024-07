PARIS-2024

Ana Sátila avança à semifinal da canoagem slalom; Pepê é eliminado no 'teste de luxo'

Dois atletas brasileiros estiveram neste sábado nas águas do estádio náutico de Vaires-Sur-Marne, nos arredores de Paris, para a prova do K1 da canoagem slalom. Ana Sátila confirmou a expectativa e avançou à semifinal na 12ª colocação. No masculino (C1), Pepê Gonçalves ficou em 18º e acabou eliminado.