PARIS-2024

Ana Sátila avança às quartas do caiaque cross da canoagem slalom, e Pepê Gonçalves é eliminado

As quartas de final femininas acontecem nesta segunda-feira, a partir das 10h30

Ana Sátila avançou às quartas de final do caiaque cross da canoagem slalom ao terminar a sétima série das eliminatórias na segunda posição neste domingo nos Jogos Olímpicos de Paris. Pepe Gonçalves competiu um pouco mais cedo e foi eliminado. As quartas de final femininas acontecem nesta segunda-feira, a partir das 10h30 (de Brasília).

"Tô muito feliz. É uma prova que não depende só de você", afirmou Ana Sátila. "Amanhã tudo acaba. Vou dar o meu melhor", completou ela ao SporTV. A brasileira ficou perto do pódio nas duas primeiras prova que disputou em Paris e terminou na quarta colocação no K1 (caiaque) e na quinta no C1 (canoa).