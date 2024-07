PARIS-2024

Ana Sátila confirma boa fase e avança à final do K1 da canoagem slalom

A brasileira Ana Sátila avançou à final do K1 da canoagem slalom, que reúne 12 competidoras, e disputa uma medalha nos Jogos de Paris-2024 às 12h45 (de Brasília) deste domingo. Em sua quarta participação olímpica, a atleta de 28 anos tem como melhor colocação o 10º lugar no C1 nos Jogos de Tóquio, em 2021

Ana Sátila vive uma ótima fase, com quatro medalhas conquistadas em etapas da Copa do Mundo no ciclo olímpico, incluindo o bronze no K1 em Augsburg, na Alemanha, em maio deste ano.