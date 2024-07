NÃO FOI DESSA VEZ

Ana Sátila piora desempenho na final e fica em 5º no C1 da canoagem slalom

A australiana Jessica Fox confirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato olímpico, com 101s06. Em Paris-2024, ela também já havia conquistado o título na K1 (caiaque). A medalha de prata ficou com a alemã Elena Lilik (103s54) e o bronze com a americana Evy Leibfarth, que foi a primeira a descer na final, com 109s95.