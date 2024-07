TÊNIS

Bia Haddad e Luisa Stefani estreiam com vitória nas duplas em Paris-2024

Tenistas venceram as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang

Estadão

Publicado em 29 de julho de 2024 às 15:06

Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram e avançaram nos Jogos Olímpicos Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Beatriz Haddad Maia teve um dia de sentimentos distintos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A principal tenista do País amargou dura eliminação em simples, mas sem tempo para lamentação, voltou ao complexo de Roland Garros ao lado de Luisa Stefani para se redimir e somar grande vitória nas duplas.

Cabeças de chave seis nas duplas, Bia Haddad e Luisa Stefani fizeram duplo 6 a 4 sobre as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang, avançando às oitavas de final. Bia é estreante na Olimpíada, enquanto sua parceira defende o bronze conquistado nos Jogos de Tóquio, em 2021, ao lado de Laura Pigossi.

As brasileiras iniciaram a partida com quebra no primeiro game, mas as chinesas reagiram a seguir, levando a igualdade até 4 a 4 Com novo aproveitamento em break point e saque perfeito, 6 a 4 para Bia e Stefani.

Sem querer dar chances de reação às asiáticas, as brasileiras abriram logo 2 a 0 no segundo set. E tiveram um break para abrir 3 a 0 e três chances para fazer 4 a 1, mas deixaram escapar. O saque, contudo, fazia a diferença e a manutenção dos dois pontos de vantagem permanecia.

As chineses foram para o tudo ou nada e ameaçaram o serviço verde e amarelo com 15 a 40. Sem perder a força e confiança, as brasileiras conseguiram escapar do sufoco e abrir 5 a 3, ficando a um game da vitória. A festa veio no serviço de Stefani e novo 6 a 4. No primeiro match point, Bia mandou em cima da rival e festejou com abraço na parceira. Ainda cumprimentou Zhang, com a qual também já formou dupla.

MONTEIRO E WILD AVANÇAM

Um dia após amargarem duras eliminações no torneio de simples, os brasileiros Thiago Monteiro e Thiago Wild voltaram ao complexo de Roland Garros para a largada nas duplas e se redimiram, com boa vitória por duplo 6/4 diante de Alexander Bublik e Aleksandr Nedovyesov, do Casaquistão.

O triunfo brasileiro veio após 1h15 de jogo e foi marcado por quebras em momentos cruciais da partida. No primeiro set, depois de salvarem um break point para igualar o jogo em 3 a 3, não desperdiçaram a chance e viraram a parcial. Depois, bastou trocar pontos para fechar em 6 a 4.

A estratégia se repetiu na segunda e decisiva parcial, na qual também tiveram de se salvar no saque antes de quebrar. Os casaques tiveram duas oportunidades de derrubar o serviço dos brasileiros para abrirem 5 a 3 e não conseguiram. Permitiram o 4 a 4 e logo a seguir foram quebrados.