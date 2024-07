PARIS 2024

Brasil começa domingo com derrotas e eliminações na esgrima, tênis de mesa e tiro esportivo

A primeira a dar adeus ao sonho no dia de hoje foi Geovana Meyer. A atleta ficou no 38º lugar da fase classificatória do tiro esportivo, na categoria feminina da carabina de ar de 10 metros, e não conseguiu avançar às finais, a qual só passavam as oito melhores colocadas.