OLIMPÍADA

Eduardo Rodrigues marca 13s22 e avança às semifinais do 110m com barreiras em Paris-2024

Eduardo Rodrigues ficou em terceiro lugar em sua série nas eliminatórias dos 110m com barreiras, com 13s22, neste domingo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e se classificou para as semifinais da prova, marcadas para quarta-feira. O outro brasileiro da prova, Rafael Pereira, conseguiu seu melhor tempo na temporada, com 13s47, e vai disputar a repescagem, na terça-feira.