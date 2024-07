PARIS 2024

Evandro e Arthur ganham fácil de canadenses e avançam às oitavas do vôlei de praia na Olimpíada

Os brasileiros passaram com tranquilidade pelos canadenses Samuel Schachter e Daniel Dearing para obter a vaga antecipada no Grupo E

Estadão

Publicado em 31 de julho de 2024 às 17:45

Dupla Evandro e Arthur Lanci em ação contra a dupla austríaca Horl e Horst Crédito: Wander Roberto/COB

Evandro e Arthur se garantiram em alto estilo nas oitavas de final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Os brasileiros passaram com tranquilidade pelos canadenses Samuel Schachter e Daniel Dearing, parciais de 21 a 13 e 21 a 16 para obter a vaga antecipada no Grupo E.

Com as mesmas duas vitórias dos checos Perusic e Schweiner, os brasileiros vão definir o primeiro lugar da chave no confronto direto, agendado para sexta-feira (2). Ambos chegam com campanhas idênticas e triunfos por 2 sets a 0.

As partidas do vôlei de praia agendadas para o período noturno desta quarta-feira na França ficaram sob risco de não serem realizadas por causa de ameaça de temporal com relâmpagos. A organização iria preservar a integridade física dos atletas. Mas a repentina melhora do clima proporcionou que os atletas estivessem na Arena Torre Eiffel.

Evandro e Arthur estavam em espera e puderam entrar em quadra para buscar a vaga antecipada às oitavas de final. Com um preparo físico incrível, chegando em todas as bolas na defesa e soberano nos bloqueios, o Brasil não teve problemas para fechar o primeiro set em 21 a 13.

Com ataque com enorme força e bloqueio, Evandro já colocou o Brasil logo em vantagem na largada do segundo set: 4 a 2. Diferentemente da dificuldade encontrada na estreia contra a parceria austríaca formada por Horl e Horst (fecharam com 21/19 e 21/18), o segundo confronto caminhava para triunfo tranquilo.