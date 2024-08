OLIMPÍADA

França bate a Polônia com o apoio da torcida e fatura bicampeonato olímpico no vôlei masculino

Além de França e EUA, somente a União Soviética levou o bicampeonato no masculino

Estadão

Publicado em 10 de agosto de 2024 às 11:44

Contando com o incentivo das arquibancadas na Arena Paris Sul e sem encontrar muita resistência do adversário, a França derrotou a Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/20 e 25/23, neste sábado, e conquistou nos Jogos de Paris-2024 seu segundo ouro consecutivo no vôlei masculino.

Desde o triunfo norte-americano nos Jogos de Los Angeles-1984 e de Seul-1988 uma seleção não repetia o primeiro lugar no torneio em duas Olimpíadas seguidas. Além de França e EUA, somente a União Soviética levou o bicampeonato no masculino, em 1964 e 1968.

Diferentemente de Tóquio, em 2021, quando os franceses derrotaram a Rússia somente no tie-break, por 3 sets a 2, para subir no lugar mais alto do pódio, desta vez a tarefa foi mais simples. Dominante, a equipe da casa venceu sem ceder um set sequer, no embalo da barulhenta torcirda francesa.

Os destaques da partida foram o oposto Patry, que anotou 17 pontos, e o levantador Brizard, que comandou o forte bloqueio francês. Clévenot e Ngapeth também tiveram ótimas atuações e fizeram, respectivamente, 11 e 8 pontos. Já o central Jouffroy saiu do banco de reservas na segunda parcial para registrar 4 dos 8 aces franceses na partida.

Líderes do ranking mundial e de volta a uma decisão olímpica após 48 anos, os poloneses não se encontraram em quadra. Nem mesmo os experientes Bartosz Kurek e Wilfredo Leon foram capazes de segurar o ímpeto dos anfitriões, que foram melhores em todos os fundamentos.

Em um primeiro set de muitos erros, o ataque da França fez a diferença com 14 acertos em 16 tentativas, vencendo por 25 a 19. A segunda parcial foi mais equilibrada e, com o clima tenso, jogadores das duas seleções chegaram a se provocar na rede. Os franceses conseguiram abrir diferença no final e fecharam em 25 a 20. No último set, a França demonstrou confiança e confirmou a vitória por 25 a 23 em um saque errado de Leon.