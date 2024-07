OLIMPIADAS 2024

Isaac Souza sofre lesão e vira baixa de última hora para o Time Brasil em Paris-2024

Ele sofreu uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo durante treino realizado na segunda-feira

Estadão

Publicado em 24 de julho de 2024 às 08:46

Isaac Souza Crédito: Wander Roberto/COB

O Time Brasil sofreu mais uma baixa de última hora em sua delegação, às vésperas da cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024. Trata-se de Isaac Souza, um dos dois únicos representantes do País nos saltos ornamentais. O carioca de 25 anos apresentou uma lesão durante o treino e acabou sendo cortado dos Jogos Olímpicos nesta quarta.

De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), ele sofreu uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo durante treino realizado na segunda-feira, no Rio de Janeiro, onde mora e treina. Isaac precisará ser submetido a uma cirurgia no local, em data ainda a ser confirmada pela entidade.

Isaac iria disputar sua segunda Olimpíada da carreira, mais uma vez na plataforma de 10 metros. Nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, ele ficou em 20º lugar, sem conseguir passar das eliminatórias. Ele havia assegurado sua classificação para Paris-2024 no Mundial de Esportes Aquáticos, disputados em Fukuoka, no Japão, em julho do ano passado. Na ocasião, alcançou a final de sua prova.

O brasileiro estava pronto e até já conhecia o local de prova na capital francesa. Em maio, esteve em Paris para participar de um evento-teste dos saltos ornamentais no mesmo lugar onde a modalidade será disputada na Olimpíada. Em junho, fez um período de treinamento na Polônia para fazer os ajustes finais em sua preparação.

Nascido na Mangueira, de família humilde, Isaac chegou a flertar com a ginástica artística na infância, mas acabou se encantando com os saltos ornamentais. Aos 13 anos, ele entrou de vez na modalidade após um período de treinos na China. Na volta, passou a integrar a seleção brasileira de saltos ornamentais.

Sem Isaac Souza, o Brasil será representado somente por Ingrid Oliveira, que disputará sua terceira Olimpíada da carreira.