CANOAGEM

Isaquias Queiroz garante vaga na final do C1 1000m em Paris

O canoísta tinha saído frustrado do Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne nesta quinta-feira (8), após ficar na última posição na final da prova de C2 500m, na dupla com Jacky Godmann.

Isaquias chegou para sua terceira participação olímpica com quatro medalhas no currículo: ouro no C1 1000m em Tóquio 2020, prata no C1 1000m e C2 1000m, e bronze no C1 200m na Rio 2016.