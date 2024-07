PARIS-2024

Laura Amaro se diz 'competitiva' no levantamento de peso e quer inspirar jovens nos Jogos

A atleta chega à Olimpíada credenciada como uma das 10 melhores do planeta

Estadão

Publicado em 25 de julho de 2024 às 07:00

Laura Amaro, destaque do levantamento de peso brasileiro Crédito: Marina Ziehe/COB

Não são poucas as esperanças brasileiras de medalha em Paris-2024. Mas há atletas que correm por fora e esperam surpreender, como Laura Amaro, no levantamento de peso. A atleta da categoria até 81 kg chega à Olimpíada credenciada como uma das 10 melhores do planeta, mas sem fazer prognósticos e com uma ambição: ser inspiração para jovens que sonham em trilhar a carreira no mundo esportivo.

A carioca de 23 anos se considera uma atleta que se superou na vida e usa sua história como inspiração. Em uma modalidade onde poucas mulheres se aventura, ela mostra-se orgulhosa por estar pela primeira vez em uma Olimpíada, garantida desde a Copa do Mundo de Phuket, na Tailândia, na qual igualou seu recorde brasileiro no arranco (112kg) e superou a marca do arremesso (141kg), que também lhe pertencia. Os 253kg são a melhor marca de toda sua carreira.

"Inicialmente, foi um ciclo muito difícil. Novas regras foram implantadas, houve um afunilamento de dez países", explicou. "Comecei a me sentir competitiva após o desempenho que tive no Mundial, em Bogotá (Colômbia), em 2022. Mas sabia que seria difícil, pois teria de superar mais atletas. Por isso, estou muito grata por poder estar classificada", afirmou.

A disputa do levantamento do peso ocorre apenas no dia 10 de agosto. E ela não esconde a ansiedade. "Imagino que será um momento muito, muito feliz. Estarei bastante emocionada e motivada também. Quero que esse astral se reflita na minha competição, estar bem alinhada fisicamente e tecnicamente, para que possa desfrutar plenamente desse momento", previu.

Nada de prognósticos, contudo, e sim uma mensagem de encorajamento. ""Gostaria de passar às pessoas os mesmos sentimentos que o levantamento de pesos me transmitiu durante a vida: superação, vontade, felicidade por fazer o que faço todos os dias. Não quero me sentir pressionada, mas me divertir e ser feliz com o que faço", revelou.