CATEGORIA ATÉ 78KG

Mayra Aguiar perde na estreia em Paris e interrompe série de três pódios seguidos no judô

Como competiu pouco no atual ciclo olímpico, Mayra não teve a chance de entrar como cabeça de chave e o sorteio a colocou contra a segunda favorita do torneio olímpico logo na primeira luta.

O confronto com Bellandi foi equilibrado e decidido no golden score após igualdade nos primeiros 4 minutos. A italiana teve um waza-ari anotado no início do tempo extra, que encerraria a luta, mas a arbitragem retirou a marcação. Aos 2min11s do golden score, porém, a vice-campeã mundial provocou a queda e a eliminação da brasileira.