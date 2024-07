PARIS-2024

Por que os surfistas usam capacete para competir no Taiti na Olimpíada?

A prática, que não é comum na modalidade, vem gerando estranhamento e dúvidas nas redes sociais

Estadão

Publicado em 31 de julho de 2024 às 14:22

Filipe Toledo Crédito: William Lucas/COB

Um objeto tem chamado atenção do público que assiste às baterias de surfe da Olimpíada de Paris-2024. Entre as diversas manobras radicais no vasto oceano, é possível notar que alguns surfistas estão usando capacetes em suas cabeças.

A prática, que não é comum na modalidade, vem gerando estranhamento e dúvidas nas redes sociais. Afinal, por que os surfistas estão usando capacete? O motivo pode ser explicado pelo local em que as provas estão sendo disputadas.

Ao contrário das outras modalidades dos Jogos Olímpicos, o surfe não está sendo disputado em Paris, mas nas praias de Teahupo'o, no Taiti, maior ilha da Polinésia Francesa.

As águas do local são conhecidas pelos corais abundantes e pelo mar de pequena profundidade. As ondas costumam quebrar em corais rasos e afiados, o que torna o ambiente bem perigoso. Em especial, quando alguém arrisca um tubo, manobra em que o atleta entra no vácuo da onda, sendo encoberto pela crista.

Acontece que as praias que banham Teahupo'o são conhecidas por serem o ambiente perfeito para o tubo. Com isso, alguns esportistas optam pelo uso do capacete para a própria segurança. As brasileiras Tainá Hinckel e Luana Silva usaram a peça de proteção na competição e Filipe Toledo, o Filipinho, também se utilizou do acessório.