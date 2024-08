PARIS 2024

Rayssa Leal responde sobre rumor de atuar pelo Flamengo e reitera time do coração

Dona de duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos, Rayssa Leal se tornou um dos nomes mais relevantes do esporte brasileiro. Após mais um bom desempenho na Olimpíada de Paris-2024, a skatista teve seu nome vinculado ao Flamengo, clube que tem equipes de diversas modalidades esportivas e poderia ter interesse em contar com ela para um time de skate.

A informação do possível interesse do rubro-negro foi divulgada pelo jornal Extra e republicada pelo influencer e comunicador Gabriel Reis, conhecido como "Paparazzo Rubro-Negro", em sua conta do Instagram. No post, o jornalista cita a possibilidade de Rayssa atuar pelo Flamengo, mas a própria skatista comentou se declarando, mais uma vez, torcedora do Corinthians.