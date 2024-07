PARIS-2024

Thiago Wild é superado por Tomás Etcheverry e cai na estreia em simples em Paris-2024

Com a eliminação de Thiago Wild, número 72 do mundo, a esperança brasileira fica com Thiago Monteiro, Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi

Estadão

Publicado em 28 de julho de 2024 às 11:28

Thiago Wild desperdiça chances no primeiro set e cai na estreia em Paris 2024 Crédito: Reprodução

O tenista brasileiro Thiago Wild esteve neste domingo no saibro do complexo de Roland Garros para a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O número 1 do Brasil fez um jogo muito equilibrado, mas acabou sendo derrotado pelo argentino Tomas Etcheverry por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2, em 1h58min de partida.

Com a eliminação de Thiago Wild, número 72 do mundo, a esperança brasileira fica com Thiago Monteiro, Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi, que entrarão em quadra ainda neste domingo. Bia também jogará nas duplas, formando parceria com Luisa Stefani, medalhista de bronze em Tóquio, em 2021, com Laura. E Wild jogará com Monteiro nas duplas masculinas.

Já Etcheverry, 35º do ranking, aguarda o vencedor do duelo entre o chileno Alejandro Tabilo (21º) e o russo Roman Safiullin (67º) para conhecer seu adversário na próxima fase.

O primeiro set foi muito equilibrado, com uma quebra de serviço para cada lado. Wild chegou a estar vencendo por 6/5, mas acabou sofrendo o empate e levando para o tie-break, onde o brasileiro teve um set point, mas não conseguiu confirmar a vitória. Com isso, deu moral para o argentino virar e confirmar a vitória por 9/7.