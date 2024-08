CICLISMO

Tota Magalhães estreia em Olimpíada e completa percurso na 74ª posição

No tiro esportivo, a brasileira Georgia Furquim ficou na 26ª posição após completar, neste domingo, no Centro Esportivo de Tiro de Chateauroux, as duas baterias que faltavam do skeet feminino. Ela acertou 46 dos 50 alvos e somou 111 pontos, mas não conseguiu vaga para a final, que reuniu somente as seis mais bem colocadas no qualificatório.