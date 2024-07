BRASIL SEGUE VIVO

Veja os confrontos das quartas de final do futebol feminino na Olimpíada

Duelos foram definidos após a última rodada da fase de grupos

Estadão

Publicado em 31 de julho de 2024 às 18:56

Apesar das derrotas, Brasil contou com ajuda dos rivais e avançou na Olimpíada Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A tristeza da segunda derrota seguida nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, desta vez diante da Espanha, contrastou com a alegria e alívio por vaga nas quartas de final. A Seleção Brasileira de futebol terminou a fase de classificação com os mesmos três pontos da Austrália, mas em vantagem no saldo de gols (-2 a -3), avançando como uma das melhores terceiras colocadas.

No sábado, as comandadas de Arthur Elias, que ainda devem uma apresentação vistosa em Paris após 1 a 0 sem graça sobre a Nigéria e derrotas por 2 a 1, de virada, para o Japão, e 2 a 0 para a Espanha, encara a França, primeira colocada do Grupo A.

VEJA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL

Estados Unidos x Japão Espanha x Colômbia Canadá x Alemanha França x Brasil



As francesas fecharam a fase com 6 pontos após superar a Nova Zelândia por 2 a 1 nesta quarta. Mesmo punido com a perda de seis pontos por espionagem com drone, o Canadá se garantiu como segundo ao fazer 1 a 0 na Colômbia e fechar com 100% de aproveitamento. As colombianas avançaram como o outro melhor terceiro.

Depois da derrota diante das favoritas espanholas, o Brasil tinha de secar rivais ao longo do dia. Mas bastou o encerramento do Grupo B para a sofrida classificação se confirmar. Austrália e Zâmbia podiam ultrapassar as brasileiras, mas tropeçaram.

Com os mesmos três pontos da seleção de Arthur Elias, bastava um empate às australianas diante dos Estados Unidos, mas acabaram derrotadas por 2 a 1, ficando atrás no saldo de gols. Zâmbia, com chances remotas, tinha de golear a forte Alemanha, mas acabou somando a terceira derrota na chave, desta vez por goleada de 4 a 1.