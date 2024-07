PARIS-2024

Willian Lima vai à final do judô e garante a 1ª medalha do Brasil em Paris-2024

A primeira vitória do brasileiro na Olimpíada de Paris foi com o emoção, contra o usbeque Sardor Nurillaev, a poucos segundos do fim. Nas oitavas de final, Lima derrotou o turcomeno Serdar Rahimov, que levou três punições, número máximo no judô, o que gera desclassificação. Já nas quartas de final, a vitória veio sobre o mongol Baskhuu Yondonperenlei.