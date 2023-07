Confira o garimpo feito Paula Magalhães

Ccampanha da marca Pucci Eyewear. Crédito: Divulgação

Olhar fatal



As armações de efeito são grandes ferramentas de estilo. Você não precisa de muito, colocou um par de óculos de sol poderoso e o look já fica em segundo plano. Rolou sentimento? Então se prepara para morrer de amores pela campanha da marca Pucci Eyewear, que une o tradicional com o moderno e tem a modelo brasileira Juliana Nalú como rosto escolhido para apresentar as novas armações, que flertam com uma estética nômade e multi-sazonal. Onde achar? Os óculos estão disponíveis nas óticas espalhadas por todo país.

Camisa Floral. Crédito: Divulgação

Inverno tropical

Boys descolados que estão a fim de dar aquele tom tropical no visu de inverno, vale dar uma espiadinha nesse modelito de camisa floral garimpada no e-commerce da Flowy Signature (flowysignature.com), que custa R$ 219. Dica de stylist: para andar em dia com os desejos invernais, escolhe uma peça de baixo nos tons mais fechados. Uma bermuda cinza é só acerto.

Amiga do bolso

Choker. Crédito: Divulgação

Uma choker bem pensada de búzios é aquele acessório perfeito para usar o ano inteiro e não apenas no Verão. Será aquele detalhe certeiro para trazer uma certa baianidade, ainda que o look seja construído com peças mais pesadas e urbanas. Quer uma para chamar de sua? Olhos abertos para esse achadinho da lojinha virtual Twenty For Seven (tfseven.com.br), que você leva para casa por apenas R$ 26, 70

A eleita

Bota. Crédito: Divulgação

Se você não se rendeu ao uso da bota em qualquer estação, mas está a fim de um calçado nesse estilo para usar bastante nesta temporada, que tal fazer diferente e apostar em um modelo verde musgo? O tom dialoga bem com a paleta invernal, casa com diversos looks e por ser em uma bota de cano curto, ainda amplia mais as formas de uso. Descole a sua no e-commerce Studio Z (stz.com.br). Preço: R$ 119,99

Mais cor

Mini-saia . Crédito: Divulgação

Uma mini-saia é um ótimo curinga no armário de qualquer fashionista. E se a peça for colorida, melhor ainda. Atrás de uma boa inspiração? O vixe amou o achado da Zara (zara.com/br), que se diferencia não apenas pelo tom mais vibrante, mas também pela textura aplicada. Preço: R$ 99.

Bem original

Chapéu. Crédito: Divulgação