Quebrando a formalidade do terninho

Camiseta quebra a formalidade do terno.

Mix perfeito



Que tal dar aquela leveza em um look mais formal? Uma boa ideia é apostar em uma t-shirt bem pensada e o visu, automaticamente, ganha um tom menos pesado e mais divertido. Atrás de uma boa inspiração? Então repare bem na coleção da Damyller para a nova temporada, batizada como "Mares". Com o foco na leveza do Verão, a grife aposta em alternativas criativas que vão além dos vestidos fluidos típicos da estação do sol. Rolou sentimento!

Crocs descolada. Crédito: Divulgação

De novo elas

As sandálias Crocs, que foram banidas pela moda pelo gosto duvidoso, renascem como o calçado fashion do momento. A gen Z adotou o modelito e vem fazendo looks incríveis com o calçado em suas muitas versões. Vale bater muita perna por aí com essa aposta em verde limão, a cara do Verão. Onde achar? No e-commerce da marca que batizou o modelo (crocs.com.br). Custa R$ 319

Gargantilha dourada. Crédito: Divulgação

De efeito

Uma gargantilha dourada é suficiente para injetar um toque de glamour ao seu look do dia. Dica de stylist: aposte em um visu jeans e adorne com o acessório e não precisa de mais nada. Esse modelito da foto é possível garimpar na lojas da Renner (lojasrenner.com.br), você leva para casa por R$ 19,9, e ainda funciona como base para composições com outros colares

Corset rendado. Crédito: Divulgação

Sexy urbano

Se tem uma peça que chega com força neste momento é o corset. A lingerie toma o lugar do top nas produções mais urbanas e invade o guarda-roupa da turma mais descolada. Testa usar a peça com um blazer ou com uma camisa de alfaiataria. Quer um para chamar de seu? Então dá uma espiadinha nesse modelo colorido arrematado na lojinha da Urbanic (br.urbanic.com). Preço: R$ 49

Saia plissada de alfaiataria. Crédito: Divulgação

Beeem colegial

A saia plissada continua aparecendo na cena fashion como uma das peças mais desejadas do momento. Quando usada com um sapato oxford reforça bem a estética college. O vixe amou o modelito da Cider (shopcider.com)que também se destaca pelo tom cinza. Custa R$ 130

Almofada redonda. Crédito: Divulgação

