Feiticeiros, esses caras do Peixe Grande

Dizer algo da substância “futebol brasileiro”, no reino da abstração, requer o reconhecimento de alguma essência, qual seja, o protagonismo do Santos Futebol Clube na condução desta metamorfose ambulante, quando o chuveirinho inglês mostrou-se burocrático. E como a história não anda sozinha (Lukács) necessariamente há aqueles sujeitos capazes de fazer a hora, não esperam acontecer, rasgando manuais, exorcizando burrices, desobedecendo regras e combatendo um rol de idiotices e trevas.

A belíssima coleção História Ilustrada do Futebol Brasileiro, quatro volumes adquiridos pela bagatela de 50 ‘pila’, nos ajuda a identificar cinco destes heróis: o melhor do Brasil é o preço de livro bom porque os mais caros são de fofoca, autoajuda e guias de furtar em 10 lições.

Desculpando-nos com Joel Mendes, Fito, Douglas, Léo Oliveira, finado Picolé e uma plêiade deste top, vou começar por Feitiço: primeiro pela recuperação desta palavra, associada por intolerantes a ebós ou oferendas do culto afro, por mim... chamem de feitiço pra ver!

Foi Feitiço quem primeiro peitou os zagueiros, pois até o período mitológico dos 1930, o xerife de área fazia a lei do Oeste, com mais moral acima das 17 do comitê de velhinhos da Fifa, hoje muito mercado e pouco desporto.