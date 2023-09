Vamo vamo, Leão; fora melancolia!

Paulo Leandro. Crédito: Angeluci Figueiredo

Tomar seis do CRB pareceu-me de cortar os pulsos, o líder tirando energia de si mesmo, definhando, desistindo do investimento libidinal, ação antinatural extremamente dolorosa, em uma abordagem literária, inventada e metafórica.



Re-pensando o clássico “Luto e Melancolia” (Freud), na belíssima edição do livrinho cinza, prefácio de Maria Rita Kehl, vi direitinho (sintoma) um Leão em plena potência, mas subitamente atingido por algum (des)afeto difícil de lidar.

“Melancolia grave”, decretam os leoanalistas veterinários, ao tomarem o pulso do felino, atacado por fulminante baixa estima, a vida sendo sugada do Leão, agonizando, o desejo voltando da flecha de Éros, socorro, morte horrível, Jerry!

Ora, entre os bens intermediários, a saúde e a saúde mental são cocampeãs, depois vêm a paz, o trabalho, a prosperidade... o prazer é evitar sofrer... e quando as deusas querem, deve ser bom namorar/amar ao sol e à sombra.

Para conquistar e manter tal coleção de dádivas, antes precisa vontade, a fonte do axé, viciando em escalada de potência. Da posição de libido, o Leão nem ninguém saudável se conforma em recuar, exceto sob o susto da melancolia talvez pelo medo de repetir dores.

Trata-se de intensa dor psíquica, produzindo rebaixamento interno, o Leão viu-se um gatinho, é preciso entender o suposto exagero da goleada como proporcional ao volume da libido mobilizada pelo líder.

Enquanto o luto (bj, Sig!) verifica-se conscientemente, pois se desenha em ações e objetos perceptíveis, a melancolia instala-se de modo sorrateiro: dispara o gatilho inconsciente, embora cognoscível pelas chaves de análise.

Fracos e maledicentes podem associar a alguma querela de viés pecuniário, pois sabemos serem incapazes de fazer greve os jogadores desmamados, mas o resultado estaria ao alcance de eles combinarem mediante maquinação.

Uma vez, nosso ex, Paulão, botou o time todo para correr em volta do campo, depois de perder da Catuense, não sei se foi a primeira no Barradão, lembro ter ido a este jogo com Antônio Melhor e saiu até no Jornal Nacional a treta.

De outra mão, o Vitória vencia por 3x0 o Goiás; voltou do intervalo, tomou quatro e saiu o jogo de 4x3. Se for relatar resultados inusitados nestes 40 anos de crônica, teria de pedir um caderno só para isso. Ou não seria futebol.

Cabe à diretoria procurar o consultório do Sig de Ouro em Viena para tentar psico-analisar a súbita melancolia: “vamovamo” meu leão, matar a saudade do ato falho, do sonho, do chiste, do esquecimento e da livre associação de ideias.

Só deitando o leão nos divãs de Terezinha, Virgínia e Isabel (minhas fróidas de 10 mil sessões): qual novo desencanto, desalentador e sombrio, acionou sintomas de transtorno e depressão em perfil aparentemente tão erecto?

Como dificultador, são dois vitórias diferentes, aquele de dar sangue, os leos conscientes da felicidade de vestir o manto, e esse do CRB. Chamamos do mesmo nome (Vitória) substâncias distintas, essências alteradas, dois leões...

Enquanto o insight não vem, para iluminar o porão onde a tristeza se escondeu, é preciso voltar à posição natural de libido, diante do Avaí, 18 horas, domingo, no Barradão! “Somos todos guerreiros, cantamos o jogo inteiro!”