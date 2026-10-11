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Juliana Matias
Agência Correio
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 20:56
A pessoa preferida do gato é sempre aquela que respeita seus limites, segundo Emiliano Linardi, especialista francês em comportamento animal. Na prática, isso sugere que a confiança se constrói com previsibilidade e liberdade de escolha, e não com insistência.
A afirmação mexe com uma dúvida comum entre tutores: por que o gato se aproxima de uns e foge de outros? Quem convive com felinos sabe que o animal tem seu próprio tempo, e que forçar o contato costuma ter o efeito contrário.
Gatos podem se aproximar mais de pessoas que respeitam seu espaço e deixam o animal decidir quando quer interagir.
Diferentemente de muitos cães, os gatos comunicam seus limites de maneira discreta: orelhas viradas para trás, cauda agitada, afastamento ou um olhar fixo que pede distância.
Quando o tutor aprende a ler esses sinais, o gato percebe que pode se expressar sem ser contrariado. É aí que nasce a confiança, e, com ela, a preferência por aquela pessoa.
Isso vale também para quem acaba de adotar. Um gato recém-chegado precisa de dias, às vezes semanas, para se sentir seguro, e a pressa costuma atrasar a aproximação.
Pense em uma visita que chega à sala. Uma pessoa corre para pegar o gato no colo; outra senta, ignora o bichano e deixa que ele venha cheirar a mão. Muitas vezes, é a segunda que acaba com o felino enroscado nas pernas, minutos depois.
A resposta é direta: deixe o gato conduzir a interação. Observe o corpo dele, pare quando ele demonstrar incômodo e ofereça contato sem obrigar.
Alguns gestos ajudam: estender a mão para ele cheirar, evitar pegar no colo quando ele não pede, respeitar o sono e o cantinho de descanso e manter horários previsíveis de comida e brincadeira.
Crianças também podem aprender: ensine a esperar o gato vir até elas, sem perseguir, puxar ou abraçar à força. Também vale oferecer esconderijos e lugares altos, onde ele possa se retirar quando quiser. Ter uma rota de fuga reduz o estresse e deixa o gato mais disposto a se aproximar por conta própria.
Os sinais de que ele confia em você costumam aparecer aos poucos: piscadas lentas, ronronar por perto, deitar de barriga para cima na sua presença ou esfregar a cabeça em você. Cada gato tem seu jeito, então vale observar o padrão do seu.
Atenção: se o gato evita o contato de forma persistente, para de comer ou muda de comportamento de repente, vale consultar um veterinário para descartar dor ou outros problemas de saúde.
No fim, a mensagem atribuída ao especialista é simples: o vínculo não se conquista pela insistência, e sim pelo respeito. Quem aceita o ritmo do animal costuma ser recompensado com um companheiro mais calmo e mais afetuoso.