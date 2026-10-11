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'A pessoa preferida do gato é sempre a que respeita seus limites': especialistas citam sinais de que seu gato confia em você

Mais do que comida e carinho, a pessoa preferida do gato conquista confiança com paciência, rotina e atenção aos sinais de que o bichano quer distância



Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 20:56

Mais do que comida e carinho, a pessoa preferida do gato conquista confiança com paciência, rotina e atenção aos sinais de que o bichano quer distância Crédito: Foto: Divulgação/Unsplash

A pessoa preferida do gato é sempre aquela que respeita seus limites, segundo Emiliano Linardi, especialista francês em comportamento animal. Na prática, isso sugere que a confiança se constrói com previsibilidade e liberdade de escolha, e não com insistência.

A afirmação mexe com uma dúvida comum entre tutores: por que o gato se aproxima de uns e foge de outros? Quem convive com felinos sabe que o animal tem seu próprio tempo, e que forçar o contato costuma ter o efeito contrário.

Gatos podem se aproximar mais de pessoas que respeitam seu espaço e deixam o animal decidir quando quer interagir. 1 de 6

Menos insistência, mais confiança

Diferentemente de muitos cães, os gatos comunicam seus limites de maneira discreta: orelhas viradas para trás, cauda agitada, afastamento ou um olhar fixo que pede distância.

Quando o tutor aprende a ler esses sinais, o gato percebe que pode se expressar sem ser contrariado. É aí que nasce a confiança, e, com ela, a preferência por aquela pessoa.

Isso vale também para quem acaba de adotar. Um gato recém-chegado precisa de dias, às vezes semanas, para se sentir seguro, e a pressa costuma atrasar a aproximação.

Pense em uma visita que chega à sala. Uma pessoa corre para pegar o gato no colo; outra senta, ignora o bichano e deixa que ele venha cheirar a mão. Muitas vezes, é a segunda que acaba com o felino enroscado nas pernas, minutos depois.

Como respeitar os limites do gato no dia a dia?

A resposta é direta: deixe o gato conduzir a interação. Observe o corpo dele, pare quando ele demonstrar incômodo e ofereça contato sem obrigar.

Alguns gestos ajudam: estender a mão para ele cheirar, evitar pegar no colo quando ele não pede, respeitar o sono e o cantinho de descanso e manter horários previsíveis de comida e brincadeira.

Crianças também podem aprender: ensine a esperar o gato vir até elas, sem perseguir, puxar ou abraçar à força. Também vale oferecer esconderijos e lugares altos, onde ele possa se retirar quando quiser. Ter uma rota de fuga reduz o estresse e deixa o gato mais disposto a se aproximar por conta própria.

Os sinais de que ele confia em você costumam aparecer aos poucos: piscadas lentas, ronronar por perto, deitar de barriga para cima na sua presença ou esfregar a cabeça em você. Cada gato tem seu jeito, então vale observar o padrão do seu.



Atenção: se o gato evita o contato de forma persistente, para de comer ou muda de comportamento de repente, vale consultar um veterinário para descartar dor ou outros problemas de saúde.

Uma relação construída no ritmo do gato