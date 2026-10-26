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Abandonada e assustada, cadela pitbull ataca nove pessoas em Salvador

Animal foi contido por representante da Brigada K9 e será encaminhado para adoção responsável após ocorrência registrada na Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:33

Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho
Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho Crédito: Reprodução

Uma cadela da raça pitbull teve que ser contida após ser abandonada no bairro do Rio Vermelho, no último sábado (24). Assustada, a cadela atacou nove pessoas, entre elas uma criança, por volta das 14h, na Travessa Euclides de Matos. Segundo informações de moradores, a pitbull estava impedindo que alguns moradores voltassem às suas casas.

O animal foi contido pela Brigada K9 e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Em uma publicação no Instagram da Brigada K9, a entidade informou que o comandante Emerson Carlos de França Souto ficou sabendo dos ataques por moradores que conheciam o trabalho desenvolvido por ele na instituição. Após receber o chamado, ele se deslocou até o endereço e conseguiu conter a cadela, usando técnicas e procedimentos para garantir o manejo seguro do animal.

Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho

Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho por Reprodução
Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho por Reprodução
Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho por Reprodução
Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho por Reprodução
Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho por Reprodução
Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho por Reprodução
Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho por Reprodução
Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho por Reprodução
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Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho por Reprodução

Em seguida, a cadela foi apresentada à Central de Flagrantes, assim como as vítimas dos ataques, para que fossem adotadas as medidas cabíveis pela autoridade policial.

No domingo (25), Emerson voltou à delegacia para o resgate do animal, após autorização da delegada Francineide Moura. De acordo com o registro da ocorrência, ficou acordado que seriam adotadas medidas para viabilizar a adoção responsável da cadela por um novo tutor, respeitando as condições de segurança e bem-estar animal.

A Brigada K9 informou, ainda, que o representante se comprometeu a acompanhar e supervisionar o novo responsável pelo animal, com o objetivo de garantir que sejam cumpridos os requisitos necessários para a guarda e o manejo adequado da cadela.

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