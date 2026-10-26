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Abandonada e assustada, cadela pitbull ataca nove pessoas em Salvador

Animal foi contido por representante da Brigada K9 e será encaminhado para adoção responsável após ocorrência registrada na Polícia Civil

Thais Borges

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:33

Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho Crédito: Reprodução

Uma cadela da raça pitbull teve que ser contida após ser abandonada no bairro do Rio Vermelho, no último sábado (24). Assustada, a cadela atacou nove pessoas, entre elas uma criança, por volta das 14h, na Travessa Euclides de Matos. Segundo informações de moradores, a pitbull estava impedindo que alguns moradores voltassem às suas casas.

O animal foi contido pela Brigada K9 e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Em uma publicação no Instagram da Brigada K9, a entidade informou que o comandante Emerson Carlos de França Souto ficou sabendo dos ataques por moradores que conheciam o trabalho desenvolvido por ele na instituição. Após receber o chamado, ele se deslocou até o endereço e conseguiu conter a cadela, usando técnicas e procedimentos para garantir o manejo seguro do animal.

Cadela pitbull abandonada teve que ser contida no Rio Vermelho 1 de 8

Em seguida, a cadela foi apresentada à Central de Flagrantes, assim como as vítimas dos ataques, para que fossem adotadas as medidas cabíveis pela autoridade policial.

No domingo (25), Emerson voltou à delegacia para o resgate do animal, após autorização da delegada Francineide Moura. De acordo com o registro da ocorrência, ficou acordado que seriam adotadas medidas para viabilizar a adoção responsável da cadela por um novo tutor, respeitando as condições de segurança e bem-estar animal.