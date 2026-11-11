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Bicho-de-pé é pulga? Veja o que é mito e verdade sobre o parasita que ameaça cães e humanos

Infecção pode atingir animais e pessoas; especialista explica como ocorre a transmissão e quais cuidados ajudam a prevenir o problema

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:45

OBicho-de-pé, o Crédito: Wikicommons

Com a chegada das temperaturas mais altas, dos feriados e das férias, passeios em praias, sítios e áreas de contato com a natureza tornam-se mais frequentes. Nesse período, os responsáveis por animais de estimação costumam redobrar os cuidados com pulgas e carrapatos. No entanto, outro parasita menos conhecido também exige atenção: a Tunga penetrans, popularmente chamada de bicho-de-pé, que pode provocar infecções em animais e seres humanos.

A tungíase, doença causada por esse parasita, é classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma Doença Tropical Negligenciada (DTN). A infecção afeta milhões de animais e pessoas nas Américas e na África Subsaariana. No Brasil, pesquisas indicam que a prevalência do parasita pode ultrapassar 50% em áreas endêmicas.

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Para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto e orientar os cuidados necessários com os animais de estimação e suas famílias, a médica-veterinária Kathia Soares, coordenadora técnica da MSD Saúde Animal, explica cinco mitos e verdades sobre o bicho-de-pé.

Bicho-de-pé é uma espécie de pulga

VERDADE. A Tunga penetrans é, de fato, uma espécie de pulga muito pequena, com aproximadamente 1 milímetro de comprimento. A principal diferença em relação às pulgas mais comuns, como a Ctenocephalides felis, está no processo reprodutivo. Enquanto as pulgas convencionais permanecem sobre a pele e a pelagem dos animais para se alimentar de sangue, a fêmea do bicho-de-pé penetra na pele do hospedeiro. É nesse local que ocorre o desenvolvimento dos ovos, que posteriormente são liberados no ambiente.

"Trata-se de uma verdadeira transformação biológica. Uma vez instalada na pele do cão, a fêmea fecundada passa a se alimentar de sangue e aumenta significativamente de tamanho, havendo desenvolvimento e posterior expulsão dos ovos. Esse processo pode causar inflamação, dor, inchaço e intenso desconforto nos animais”, diz Kathia Soares

O bicho-de-pé só ataca cães e gatos, sem afetar seres humanos.

MITO. A tungíase é uma zoonose, ou seja, pode afetar tanto animais quanto pessoas. O mesmo solo arenoso, sombreado ou de terra batida que representa risco para os cães também pode expor os demais integrantes da família ao parasita, especialmente crianças e adultos que costumam andar descalços nesses ambientes.

"Proteger o pet contra esse parasita vai muito além do cuidado veterinário isolado: é uma medida prática de Saúde Única, conceito que integra a saúde humana, animal e ambiental de forma indissociável", enfatiza a veterinária.

É seguro remover o bicho-de-pé em casa usando uma agulha ou pinça.

MITO. A tentativa de retirar o parasita em casa pode provocar dor, lesões e aumentar o risco de complicações. A manipulação inadequada pode intensificar a inflamação e favorecer o surgimento de infecções bacterianas secundárias, inclusive aquelas provocadas por bactérias dos gêneros Staphylococcus e Streptococcus.

Além disso, a lesão causada pelo parasita pode funcionar como porta de entrada para o bacilo responsável pelo tétano. Por isso, a remoção e o tratamento devem ser realizados por um médico-veterinário.

Qualquer antiparasitário de rotina protege contra a Tunga penetrans.

MITO. Nem todos os medicamentos antiparasitários disponíveis no mercado oferecem proteção contra o bicho-de-pé. Segundo a especialista, a maioria dos tratamentos mensais é desenvolvida e testada para combater pulgas comuns, carrapatos ou sarnas, sem eficácia comprovada contra a Tunga penetrans.

"Para oferecer proteção real, o responsável precisa escolher medicamentos com indicação específica expressa em bula. Atualmente, o mercado conta com o Defenza, comprimido mastigável da MSD Saúde Animal que é o único do mercado com indicação em bula contra a Tunga penetrans. Além disso, ele oferece ação por até 37 dias contra pulgas, carrapatos e sarnas — entregando cerca de uma semana a mais de proteção efetiva em comparação aos tratamentos mensais convencionais", explica a coordenadora técnica.

O risco de infestação é maior em solos secos, praias e quintais de terra.

VERDADE. O parasita encontra condições favoráveis ao desenvolvimento em solos arenosos, secos, sem pavimentação e com sombra, especialmente em locais frequentados por outros animais. Por isso, praias, áreas rurais, trilhas e quintais de terra batida estão entre os ambientes que podem oferecer maior risco de exposição ao bicho-de-pé.

Guia prático de prevenção para passeios e viagens

De acordo com a médica-veterinária da MSD Saúde Animal, a prevenção é fundamental para evitar a infestação e interromper o ciclo do parasita. Para reduzir os riscos durante passeios e viagens, ela recomenda quatro medidas:

Check-up e consulta antes da viagem: informe ao médico-veterinário qual será o destino do passeio, seja litoral, campo ou serra. Cada região apresenta riscos parasitários específicos. Antes de sair de casa, verifique se a proteção contra pulgas, carrapatos e bicho-de-pé está atualizada.

Inspeção diária das patas: depois de passeios em áreas de areia ou terra, limpe e examine cuidadosamente as patas do animal. Afaste os dedos e observe os coxins, conhecidos como "almofadinhas", procurando pequenos pontos escuros, áreas endurecidas ou sinais de vermelhidão.

Avaliação do ambiente de lazer: evite que o cão cave, deite ou brinque em locais com condições precárias de higiene, solo seco sem cobertura vegetal ou grande circulação de animais sem assistência veterinária.

Manutenção do calendário de medicação: atrasos ou esquecimentos na administração dos antiparasitários podem deixar o animal vulnerável. Para ajudar a manter a rotina de cuidados, os responsáveis podem utilizar ferramentas gratuitas, como o Lembrete de Dose, disponível no site do Defenza.