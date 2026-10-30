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Cães são treinados para farejar sinais de câncer de mama; entenda como funciona

Projeto utiliza amostras de suor de mulheres para investigar a presença da doença por meio do olfato dos animais

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 12:06

Pets
Cachorros e Gatos Crédito: Renato Rocca, Pexels

O olfato dos cães pode ajudar na identificação de sinais associados ao câncer de mama. É o que investiga o Projeto Kdog Brasil, conduzido pela Sociedade Franco-Brasileira de Oncologia (SFBO), com apoio da Royal Canin. A iniciativa utiliza animais treinados para reconhecer compostos químicos presentes em amostras de suor de mulheres e que podem estar relacionados à doença.

Segundo o cinotécnico responsável pelo projeto, Leandro Lopes, os testes de validação científica realizados até o momento apresentam índices de precisão superiores a 90% na identificação do câncer de mama.

Cuidados com os pets antes de viajar ou deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa

Consulte o médico-veterinário antes da viagem. por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
A avaliação profissional permite verificar as condições gerais de saúde do animal e indicar os cuidados necessários conforme o destino, o clima, o contato com outros animais e o ambiente que será frequentado durante as férias. por Imagem: yar-andy | Shutterstock
Mantenha a vacinação em dia. por Reprodução | Instagram
A carteira de vacinação deve ser conferida com antecedência antes de viagens, hospedagens em hotéis ou permanência em creches. por Imagem: Kasefoto | Shutterstock
Além de prevenir doenças graves, muitas vacinas são requisitos para esses estabelecimentos e ajudam a reduzir a circulação de agentes infecciosos entre os animais. por Reprodução | Instagram
Atualize a proteção contra parasitas. por Reprodução | Instagram
A prevenção contra pulgas, carrapatos, sarnas e outros parasitas deve ocorrer antes da exposição a novos ambientes. O médico-veterinário poderá indicar a solução mais adequada de acordo com o perfil do animal e o destino da viagem. por Reprodução | Freepik
Para cães que viajarão para regiões com ocorrência de Leishmaniose Visceral Canina, o uso contínuo de coleiras repelentes também é uma medida importante de proteção contra o mosquito-palha. por Reprodução | Freepik
Já em viagens para áreas endêmicas para dirofilariose, conhecida como verme do coração, é necessário considerar o uso de produtos preventivos contra a doença. por Reprodução | Freepik
Escolha hospedagens que priorizem a prevenção. por Reprodução | Freepik
Caso o pet permaneça em hotéis ou creches durante as férias, é importante optar por locais que exijam vacinação atualizada, tenham protocolos de higiene e realizem controle adequado de parasitas, contribuindo para a segurança de todos os animais. por Reprodução | Freepik
Mesmo em casa, a prevenção continua essencial. por Imagem: 135pixels | Shutterstock
A rotina preventiva deve ser mantida mesmo quando o animal não viaja. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Vacinação e proteção antiparasitária precisam estar em dia, especialmente se o pet receber visitas, frequentar creches, parques, passeios ou ficar sob os cuidados de familiares e pet sitters. por Shutterstock
No caso dos gatos, preserve a rotina sempre que possível. por Shutterstock
Diferentemente dos cães, muitos felinos se adaptam melhor quando permanecem em casa durante a ausência dos responsáveis. por Shutterstock
Sempre que possível, a recomendação é contratar um profissional para realizar visitas no próprio ambiente do animal, evitando mudanças que podem gerar estresse e afetar seu bem-estar. por Shutterstock
Mantenha o sofá bem cuidado mesmo com crianças e pets em casa por Shutterstock
Caso a hospedagem seja necessária, a orientação é buscar estabelecimentos com conceito cat-friendly, que ofereçam ambientes e práticas adaptadas às necessidades dos gatos, tornando a experiência mais segura e confortável. por Imagem: New Africa | Shutterstock
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Consulte o médico-veterinário antes da viagem. por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

A técnica utilizada é a odorologia canina, que consiste no treinamento dos animais para reconhecer e diferenciar odores específicos. No caso do projeto, os cães analisam compressas utilizadas na coleta de suor das participantes, nas quais podem estar presentes compostos orgânicos voláteis associados à doença.

O procedimento não é invasivo e não exige contato direto entre os animais e as mulheres. As amostras são apresentadas aos cães, que realizam a análise olfativa. A proposta é que o método funcione como uma ferramenta complementar de triagem, contribuindo para a identificação de possíveis casos e o encaminhamento das pacientes para investigação médica. A técnica, no entanto, não substitui a mamografia nem outros exames utilizados no diagnóstico do câncer de mama.

“No Outubro Rosa, queremos chamar a atenção para as dificuldades que muitas mulheres enfrentam para chegar aos serviços de saúde. A técnica, comprovada cientificamente e utilizada pelo KDOG Brasil, busca contribuir para o acesso à medicina preventiva, para que a suspeita da doença possa ser investigada e cada paciente receba o acompanhamento necessário”, explica Leandro.

De acordo com Carla Pistori, diretora de Assuntos Corporativos da Royal Canin Brasil, a iniciativa conta com o suporte da companhia desde sua implementação no país.

“Temos muito orgulho de apoiar esta iniciativa desde sua implementação no Brasil. O projeto demonstra como as habilidades dos animais, aliadas à expertise de especialistas, podem contribuir para avanços que impactam positivamente a vida das pessoas. Apoiar o Kdog Brasil é uma forma de conectar ciência, cuidado e propósito em benefício da sociedade”, pontua.

A rotina dos cães envolvidos no trabalho inclui alimentação individualizada, treinamento, períodos de descanso e recreação. O projeto também recebe estudantes de Medicina Veterinária e mantém parcerias com instituições de ensino para compartilhar conhecimentos sobre biodetecção e as possibilidades de aplicação da técnica.

Em 2025, a iniciativa participou de eventos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais para apresentar o método e discutir a contribuição dos animais na área da saúde. O projeto recebeu ainda premiações internacionais, como o Leão de Ouro, em Cannes, e o Aspid Platino.

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