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Cães são treinados para farejar sinais de câncer de mama; entenda como funciona

Projeto utiliza amostras de suor de mulheres para investigar a presença da doença por meio do olfato dos animais

Thais Borges

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 12:06

Cachorros e Gatos Crédito: Renato Rocca, Pexels

O olfato dos cães pode ajudar na identificação de sinais associados ao câncer de mama. É o que investiga o Projeto Kdog Brasil, conduzido pela Sociedade Franco-Brasileira de Oncologia (SFBO), com apoio da Royal Canin. A iniciativa utiliza animais treinados para reconhecer compostos químicos presentes em amostras de suor de mulheres e que podem estar relacionados à doença.

Segundo o cinotécnico responsável pelo projeto, Leandro Lopes, os testes de validação científica realizados até o momento apresentam índices de precisão superiores a 90% na identificação do câncer de mama.

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A técnica utilizada é a odorologia canina, que consiste no treinamento dos animais para reconhecer e diferenciar odores específicos. No caso do projeto, os cães analisam compressas utilizadas na coleta de suor das participantes, nas quais podem estar presentes compostos orgânicos voláteis associados à doença.

O procedimento não é invasivo e não exige contato direto entre os animais e as mulheres. As amostras são apresentadas aos cães, que realizam a análise olfativa. A proposta é que o método funcione como uma ferramenta complementar de triagem, contribuindo para a identificação de possíveis casos e o encaminhamento das pacientes para investigação médica. A técnica, no entanto, não substitui a mamografia nem outros exames utilizados no diagnóstico do câncer de mama.

“No Outubro Rosa, queremos chamar a atenção para as dificuldades que muitas mulheres enfrentam para chegar aos serviços de saúde. A técnica, comprovada cientificamente e utilizada pelo KDOG Brasil, busca contribuir para o acesso à medicina preventiva, para que a suspeita da doença possa ser investigada e cada paciente receba o acompanhamento necessário”, explica Leandro.

De acordo com Carla Pistori, diretora de Assuntos Corporativos da Royal Canin Brasil, a iniciativa conta com o suporte da companhia desde sua implementação no país.

“Temos muito orgulho de apoiar esta iniciativa desde sua implementação no Brasil. O projeto demonstra como as habilidades dos animais, aliadas à expertise de especialistas, podem contribuir para avanços que impactam positivamente a vida das pessoas. Apoiar o Kdog Brasil é uma forma de conectar ciência, cuidado e propósito em benefício da sociedade”, pontua.

A rotina dos cães envolvidos no trabalho inclui alimentação individualizada, treinamento, períodos de descanso e recreação. O projeto também recebe estudantes de Medicina Veterinária e mantém parcerias com instituições de ensino para compartilhar conhecimentos sobre biodetecção e as possibilidades de aplicação da técnica.