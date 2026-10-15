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Câncer de mama em pets: por que a doença preocupa mais em gatas

Campanha Outubro Rosa Pet reforça a importância de identificar alterações precocemente

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:46

Alguns cuidados com a saúde da gata ajudam a prevenir o câncer de mama (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Câncer de mama em pets: por que a doença preocupa mais em gatas Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Um pequeno nódulo percebido durante um carinho na barriga do seu pet pode ser o primeiro sinal de uma doença que precisa ser investigada. Entre as gatas, de 80% a 90% dos tumores mamários são malignos, segundo o Merck Veterinary Manual. Nas cadelas, aproximadamente metade dos tumores mamários apresenta malignidade. Os dados reforçam o alerta do Outubro Rosa Pet para a importância da prevenção e da identificação precoce da doença.

O câncer de mama está entre as neoplasias de maior relevância na medicina veterinária. De acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP), os tumores mamários são os mais comuns em cadelas e ocupam a terceira posição entre os cânceres mais frequentes em gatas. O órgão também destaca que o Brasil ainda não conta com um registro nacional de casos da doença em animais, o que dificulta estimar sua incidência com precisão.

Metade dos brasileiros evita falar sobre o envelhecimento dos pets, revela pesquisa

O envelhecimento dos animais de estimação ainda é um assunto delicado para muitos brasileiros. por Imagem: Budimir Jevtic | Shutterstock
Esse foi um dos achados de uma pesquisa realizada com mil tutores de cães e gatos no Brasil, encomendada pela Royal Canin e conduzida pela Censuswide. por Imagem: Anna Averianova | Shutterstock
O levantamento mostrou que essa percepção pode influenciar diretamente a forma como os responsáveis cuidam da saúde dos pets ao longo da vida. por Imagem: Paparacy | Shutterstock
Os dados indicam que a dificuldade em abordar o envelhecimento está ligada principalmente ao aspecto emocional. por Imagem: nik174 | Shutterstock
Entre os entrevistados que evitam falar sobre o tema, 67% afirmam que pensar no assunto causa tristeza, enquanto 38,7% dizem não enxergar o animal como idoso por considerá-lo um membro da família. Além disso, 63% demonstram receio de não conseguir oferecer os cuidados necessários na velhice do pet, e 32% acreditam, de forma equivocada, que não há medidas capazes de minimizar os impactos do avanço da idade. por Reprodução | Freepik
Ainda que envelhecer seja um processo natural, muitos tutores ainda não consideram necessário discutir o tema com o médico-veterinário. por Reprodução | Freepik
Segundo a pesquisa, 34,3% dos participantes afirmam que só passam a pensar no assunto quando surgem problemas de saúde, enquanto 35,2% não adotam medidas preventivas porque o animal aparenta estar saudável e não apresenta sinais visíveis de envelhecimento. por Imagem: 135pixels | Shutterstock
Entre os sinais mais frequentemente associados pelos tutores à velhice dos pets estão a diminuição do ritmo durante os passeios, o surgimento de pelos brancos, a perda de audição e alterações na visão. No entanto, especialistas alertam que esses indícios costumam aparecer apenas em fases mais avançadas da vida. O tema ganha ainda mais relevância porque muitos animais adotados durante a pandemia de covid-19 estão chegando agora à meia-idade. Estudos científicos recentes, desenvolvidos com apoio do Royal Canin Research Center, indicam que esse período  (geralmente entre 6 e 8 anos para gatos e entre 5 e 7 anos para cães) representa uma fase decisiva para a saúde futura, quando alterações fisiológicas discretas, como mudanças no metabolismo, na composição corporal, na função cognitiva e na mobilidade, começam a ocorrer silenciosamente. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Entre os sinais mais frequentemente associados pelos tutores à velhice dos pets estão a diminuição do ritmo durante os passeios, o surgimento de pelos brancos, a perda de audição e alterações na visão. No entanto, especialistas alertam que esses indícios costumam aparecer apenas em fases mais avançadas da vida.  por Foto: Banco de Imagens
O tema ganha ainda mais relevância porque muitos animais adotados durante a pandemia de covid-19 estão chegando agora à meia-idade. por Divulgação
Estudos científicos recentes, desenvolvidos com apoio do Royal Canin Research Center, indicam que esse período  (geralmente entre 6 e 8 anos para gatos e entre 5 e 7 anos para cães) representa uma fase decisiva para a saúde futura, quando alterações fisiológicas discretas, como mudanças no metabolismo, na composição corporal, na função cognitiva e na mobilidade, começam a ocorrer silenciosamente.  por Imagem: New Africa | Shutterstock
Apesar de 61,2% dos tutores afirmarem levar seus animais para consultas de rotina e 38,5% procurarem atendimento ao perceber mudanças de comportamento, um em cada quatro entrevistados aponta o custo dos serviços veterinários como um obstáculo para agir preventivamente. Como muitos relacionam o envelhecimento apenas ao aparecimento de sintomas evidentes, acabam perdendo a oportunidade de adotar medidas preventivas no momento em que elas podem trazer maior benefício. por Imagem: Andrii Spy_k | Shutterstock
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O envelhecimento dos animais de estimação ainda é um assunto delicado para muitos brasileiros. por Imagem: Budimir Jevtic | Shutterstock

Para o médico-veterinário Gustavo Jorge Gonçalves, da WeVets, grupo de saúde veterinária, a doença exige atenção especial nos felinos devido à elevada proporção de tumores malignos. “Nas gatas, existe uma probabilidade elevada de o tumor mamário ser maligno. Por isso, qualquer nódulo ou alteração percebida pelo tutor precisa ser avaliada pelo médico-veterinário. Esperar que ele cresça para procurar atendimento pode comprometer as possibilidades de tratamento”, explica.

Identificar alterações

Os tumores mamários podem surgir como pequenos nódulos e passar despercebidos, principalmente em animais com pelos longos. Durante os momentos de carinho, os tutores podem observar a região abdominal e as cadeias mamárias para identificar possíveis alterações, como caroços, inchaço, assimetria, secreções, feridas ou mudanças na aparência da pele.

A observação em casa, no entanto, não substitui a avaliação veterinária. Nem todo nódulo é um câncer, e não é possível determinar apenas pelo toque se uma alteração é benigna ou maligna.

“Às vezes, o tutor encontra uma estrutura muito pequena e imagina que pode esperar. O problema é que o tamanho não permite definir a natureza daquele nódulo. A orientação é investigar qualquer alteração suspeita, mesmo quando o pet aparentemente está bem”.

Nas gatas, a atenção deve ser redobrada porque os tumores mamários apresentam comportamento biológico mais agressivo. Segundo o Merck Veterinary Manual, essas neoplasias têm propensão a provocar metástases em outras regiões do organismo, como pulmões e linfonodos.

O risco de desenvolver tumores mamários varia de acordo com diferentes fatores. Idade, predisposição genética, exposição hormonal e histórico reprodutivo estão entre os aspectos considerados pelo médico-veterinário na avaliação de cada animal.

O CRMV-SP destaca o uso de anticoncepcionais hormonais entre os fatores associados ao desenvolvimento de tumores mamários e recomenda que esses medicamentos não sejam administrados aos animais sem orientação veterinária.

A castração realizada no momento adequado também pode exercer um papel protetor, especialmente quando feita precocemente. A definição da idade ideal para o procedimento deve ser individualizada e discutida com o médico-veterinário, considerando espécie, raça, idade, condições clínicas e outras características do animal.

Gatas

Dados da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, reforçam a preocupação com a doença entre os felinos. A instituição aponta que os tumores mamários são o terceiro tipo de câncer mais comum em gatos e que mais de 95% dos casos ocorrem em fêmeas. O diagnóstico também é mais frequente em animais idosos.

Quando há suspeita de câncer de mama, a investigação pode incluir exame clínico, exames de imagem e análise do tecido para determinar o tipo de tumor. Dependendo do caso, também pode ser necessário verificar se a doença atingiu os linfonodos, os pulmões ou outros órgãos.

O tratamento é definido conforme fatores como tamanho, localização, tipo do tumor e estágio da doença. A cirurgia é uma das principais abordagens em muitos casos e pode ser associada a outros tratamentos oncológicos, dependendo do diagnóstico e da avaliação veterinária.

A WeVets orienta os tutores a procurarem atendimento veterinário ao perceberem nódulos ou caroços próximos às mamas, aumento ou assimetria mamária, vermelhidão, inchaço, dor, secreção, sangramento ou feridas que não cicatrizam na região.

Alterações gerais, como perda de peso, redução do apetite e mudanças de comportamento, também devem ser relatadas durante a consulta. Embora esses sinais não indiquem necessariamente câncer de mama, precisam ser avaliados por um profissional.

“O principal recado do Outubro Rosa Pet não deve ficar restrito ao mês de outubro. Conhecer o corpo do animal, perceber mudanças e manter o acompanhamento veterinário permite investigar alterações quando elas ainda estão no início. Em oncologia, o momento em que a doença é identificada pode fazer diferença na condução do caso”, diz o médico veterinário.

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Outubro Rosa

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