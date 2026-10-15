SAÚDE ANIMAL

Câncer de mama em pets: por que a doença preocupa mais em gatas

Campanha Outubro Rosa Pet reforça a importância de identificar alterações precocemente

Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:46

Câncer de mama em pets: por que a doença preocupa mais em gatas Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Um pequeno nódulo percebido durante um carinho na barriga do seu pet pode ser o primeiro sinal de uma doença que precisa ser investigada. Entre as gatas, de 80% a 90% dos tumores mamários são malignos, segundo o Merck Veterinary Manual. Nas cadelas, aproximadamente metade dos tumores mamários apresenta malignidade. Os dados reforçam o alerta do Outubro Rosa Pet para a importância da prevenção e da identificação precoce da doença.

O câncer de mama está entre as neoplasias de maior relevância na medicina veterinária. De acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP), os tumores mamários são os mais comuns em cadelas e ocupam a terceira posição entre os cânceres mais frequentes em gatas. O órgão também destaca que o Brasil ainda não conta com um registro nacional de casos da doença em animais, o que dificulta estimar sua incidência com precisão.

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Para o médico-veterinário Gustavo Jorge Gonçalves, da WeVets, grupo de saúde veterinária, a doença exige atenção especial nos felinos devido à elevada proporção de tumores malignos. “Nas gatas, existe uma probabilidade elevada de o tumor mamário ser maligno. Por isso, qualquer nódulo ou alteração percebida pelo tutor precisa ser avaliada pelo médico-veterinário. Esperar que ele cresça para procurar atendimento pode comprometer as possibilidades de tratamento”, explica.

Identificar alterações

Os tumores mamários podem surgir como pequenos nódulos e passar despercebidos, principalmente em animais com pelos longos. Durante os momentos de carinho, os tutores podem observar a região abdominal e as cadeias mamárias para identificar possíveis alterações, como caroços, inchaço, assimetria, secreções, feridas ou mudanças na aparência da pele.

A observação em casa, no entanto, não substitui a avaliação veterinária. Nem todo nódulo é um câncer, e não é possível determinar apenas pelo toque se uma alteração é benigna ou maligna.

“Às vezes, o tutor encontra uma estrutura muito pequena e imagina que pode esperar. O problema é que o tamanho não permite definir a natureza daquele nódulo. A orientação é investigar qualquer alteração suspeita, mesmo quando o pet aparentemente está bem”.

Nas gatas, a atenção deve ser redobrada porque os tumores mamários apresentam comportamento biológico mais agressivo. Segundo o Merck Veterinary Manual, essas neoplasias têm propensão a provocar metástases em outras regiões do organismo, como pulmões e linfonodos.

O risco de desenvolver tumores mamários varia de acordo com diferentes fatores. Idade, predisposição genética, exposição hormonal e histórico reprodutivo estão entre os aspectos considerados pelo médico-veterinário na avaliação de cada animal.

O CRMV-SP destaca o uso de anticoncepcionais hormonais entre os fatores associados ao desenvolvimento de tumores mamários e recomenda que esses medicamentos não sejam administrados aos animais sem orientação veterinária.

A castração realizada no momento adequado também pode exercer um papel protetor, especialmente quando feita precocemente. A definição da idade ideal para o procedimento deve ser individualizada e discutida com o médico-veterinário, considerando espécie, raça, idade, condições clínicas e outras características do animal.

Gatas

Dados da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, reforçam a preocupação com a doença entre os felinos. A instituição aponta que os tumores mamários são o terceiro tipo de câncer mais comum em gatos e que mais de 95% dos casos ocorrem em fêmeas. O diagnóstico também é mais frequente em animais idosos.

Quando há suspeita de câncer de mama, a investigação pode incluir exame clínico, exames de imagem e análise do tecido para determinar o tipo de tumor. Dependendo do caso, também pode ser necessário verificar se a doença atingiu os linfonodos, os pulmões ou outros órgãos.

O tratamento é definido conforme fatores como tamanho, localização, tipo do tumor e estágio da doença. A cirurgia é uma das principais abordagens em muitos casos e pode ser associada a outros tratamentos oncológicos, dependendo do diagnóstico e da avaliação veterinária.

A WeVets orienta os tutores a procurarem atendimento veterinário ao perceberem nódulos ou caroços próximos às mamas, aumento ou assimetria mamária, vermelhidão, inchaço, dor, secreção, sangramento ou feridas que não cicatrizam na região.

Alterações gerais, como perda de peso, redução do apetite e mudanças de comportamento, também devem ser relatadas durante a consulta. Embora esses sinais não indiquem necessariamente câncer de mama, precisam ser avaliados por um profissional.