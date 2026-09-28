SAÚDE ANIMAL

Castramóvel oferece castração gratuita de cães e gatos em Salvador; veja onde

São distribuídas 40 senhas para gatos e 30 para cães por dia, conforme o dia da semana

Thais Borges

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:01

Castramóvel realiza castração de cães e gatos no Quartel de Amaralina Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

A partir desta segunda-feira (28), tutores de cães e gatos podem ter acesso ao serviço de castração de cães e gatos no Quartel de Amaralina por meio do Castramóvel. Além da esterilização, a Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), responsável pelo atendimento, aproveita o espaço para realizar a vacinação antirrábica dos animais, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A previsão é que a iniciativa permaneça no local por cerca de 30 dias.

Diariamente, são oferecidas 40 senhas para castração de felinos, às segundas, quartas e sextas-feiras, e 30 para cães, às terças e quintas-feiras. “A prefeitura tem esse compromisso de oferecer o serviço gratuito de esterilização, através do Castramóvel, que tem o objetivo de rodar toda Salvador. A ação no quartel é possível graças à parceria com o Exército brasileiro, parceiro da Prefeitura nesta iniciativa importante para a população", disse o titular da Secis, Ivan Euler.

Castramóvel realiza castração de cães e gatos no Quartel de Amaralina 1 de 4

Amaralina é a quinta localidade de Salvador a receber o serviço em 2026. A ação ocorre em paralelo na sede da Guarda Civil Municipal, na Avenida San Martin, e na loja Ferreira Costa da Avenida Paralela. Antes, o Castramóvel esteve nos bairros do Lobato e Cajazeiras.

A chefe do Setor de Vigilância da Raiva Animal da SM, Danielle Dantas, ressaltou a necessidade de manter os cães vacinados, mesmo fora das campanhas sazonais. “Aproveitando a ação de castração, estamos dando continuidade à vacinação antirrábica, mesmo após o fim da campanha em 31 de agosto. Para tanto, mantemos diariamente uma dupla de agentes de endemias aptos a realizar a imunização animal aos pets que estejam com o calendário vacinal desatualizado.”

Veterinário de plantão nesta segunda-feira, José Eduardo Guimarães explicou a importância da castração para o bem-estar animal e para o controle sanitário. “A castração é um ato de cuidar, que prolonga a vida do animal, garantindo mais saúde e prevenindo enfermidades provenientes do trato reprodutivo. Além disso, é uma forma de preservar a saúde pública e prevenir a superpopulação de animais nas ruas, e as zoonoses que podem ser transmitidas por eles".

Maria Luiza Santana, 17 anos, levou o gato Nino, de um ano e meio, para realizar a esterilização. “É um ato de amor e cuidado. É importante para, além de cuidar da saúde, prevenir fugas e possíveis incidentes que o período do cio pode causar”.

Informações

Antes de comparecer ao local de atendimento do Castramóvel, o tutor deve conferir a documentação necessária e verificar se o animal atende aos critérios para a castração. São solicitados RG e CPF do tutor, além dos comprovantes de residência e do cartão de vacinação antirrábica do animal.

Antes de ser submetido à castração, é necessário que o pet esteja com a vacina antirrábica válida e que ela tenha sido aplicada há, no mínimo, 15 dias. Para realizar o serviço, o animal deve ter idade entre seis meses e cinco anos e 11 meses.