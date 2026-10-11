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Castrar cães e gatos cedo pode trazer riscos? Veterinário explica o que mudou

Novas discussões na medicina veterinária reforçam a importância de avaliar individualmente os benefícios e os possíveis efeitos da castração

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 14:11

Câncer em pets é real: entenda a doença e proteja seu melhor amigo
Câncer em pets é real: entenda a doença e proteja seu melhor amigo Crédito: Foto: Banco de Imagens

O diagnóstico de câncer em um animal de estimação costuma causar preocupação e angústia nas famílias. No entanto, os avanços da medicina veterinária têm permitido tratamentos mais precisos e menos invasivos. Durante uma palestra no Petvet, evento voltado ao setor pet, o médico veterinário Nazilton Reis, responsável pelo Setor de Oncologia do Nouvet Centro Veterinário, abordou novas diretrizes para o tratamento de tumores mamários, um dos tipos de câncer mais frequentes em cadelas e gatas.

A abordagem atual dos especialistas busca não apenas remover a doença, mas também ampliar a sobrevida dos animais e preservar a qualidade de vida. Segundo o oncologista, a cirurgia continua sendo fundamental para a cura em muitos casos, mas os critérios para definir a extensão do procedimento passaram por mudanças importantes.

Metade dos brasileiros evita falar sobre o envelhecimento dos pets, revela pesquisa

O envelhecimento dos animais de estimação ainda é um assunto delicado para muitos brasileiros. por Imagem: Budimir Jevtic | Shutterstock
Esse foi um dos achados de uma pesquisa realizada com mil tutores de cães e gatos no Brasil, encomendada pela Royal Canin e conduzida pela Censuswide. por Imagem: Anna Averianova | Shutterstock
O levantamento mostrou que essa percepção pode influenciar diretamente a forma como os responsáveis cuidam da saúde dos pets ao longo da vida. por Imagem: Paparacy | Shutterstock
Os dados indicam que a dificuldade em abordar o envelhecimento está ligada principalmente ao aspecto emocional. por Imagem: nik174 | Shutterstock
Entre os entrevistados que evitam falar sobre o tema, 67% afirmam que pensar no assunto causa tristeza, enquanto 38,7% dizem não enxergar o animal como idoso por considerá-lo um membro da família. Além disso, 63% demonstram receio de não conseguir oferecer os cuidados necessários na velhice do pet, e 32% acreditam, de forma equivocada, que não há medidas capazes de minimizar os impactos do avanço da idade. por Reprodução | Freepik
Ainda que envelhecer seja um processo natural, muitos tutores ainda não consideram necessário discutir o tema com o médico-veterinário. por Reprodução | Freepik
Segundo a pesquisa, 34,3% dos participantes afirmam que só passam a pensar no assunto quando surgem problemas de saúde, enquanto 35,2% não adotam medidas preventivas porque o animal aparenta estar saudável e não apresenta sinais visíveis de envelhecimento. por Imagem: 135pixels | Shutterstock
Entre os sinais mais frequentemente associados pelos tutores à velhice dos pets estão a diminuição do ritmo durante os passeios, o surgimento de pelos brancos, a perda de audição e alterações na visão. No entanto, especialistas alertam que esses indícios costumam aparecer apenas em fases mais avançadas da vida. O tema ganha ainda mais relevância porque muitos animais adotados durante a pandemia de covid-19 estão chegando agora à meia-idade. Estudos científicos recentes, desenvolvidos com apoio do Royal Canin Research Center, indicam que esse período  (geralmente entre 6 e 8 anos para gatos e entre 5 e 7 anos para cães) representa uma fase decisiva para a saúde futura, quando alterações fisiológicas discretas, como mudanças no metabolismo, na composição corporal, na função cognitiva e na mobilidade, começam a ocorrer silenciosamente. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Entre os sinais mais frequentemente associados pelos tutores à velhice dos pets estão a diminuição do ritmo durante os passeios, o surgimento de pelos brancos, a perda de audição e alterações na visão. No entanto, especialistas alertam que esses indícios costumam aparecer apenas em fases mais avançadas da vida.  por Foto: Banco de Imagens
O tema ganha ainda mais relevância porque muitos animais adotados durante a pandemia de covid-19 estão chegando agora à meia-idade. por Divulgação
Estudos científicos recentes, desenvolvidos com apoio do Royal Canin Research Center, indicam que esse período  (geralmente entre 6 e 8 anos para gatos e entre 5 e 7 anos para cães) representa uma fase decisiva para a saúde futura, quando alterações fisiológicas discretas, como mudanças no metabolismo, na composição corporal, na função cognitiva e na mobilidade, começam a ocorrer silenciosamente.  por Imagem: New Africa | Shutterstock
Apesar de 61,2% dos tutores afirmarem levar seus animais para consultas de rotina e 38,5% procurarem atendimento ao perceber mudanças de comportamento, um em cada quatro entrevistados aponta o custo dos serviços veterinários como um obstáculo para agir preventivamente. Como muitos relacionam o envelhecimento apenas ao aparecimento de sintomas evidentes, acabam perdendo a oportunidade de adotar medidas preventivas no momento em que elas podem trazer maior benefício. por Imagem: Andrii Spy_k | Shutterstock
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O envelhecimento dos animais de estimação ainda é um assunto delicado para muitos brasileiros. por Imagem: Budimir Jevtic | Shutterstock

Até pouco tempo, não havia consenso rigoroso sobre a extensão ideal da cirurgia para a remoção de tumores mamários em animais. A escolha da técnica variava conforme a avaliação de cada veterinário: enquanto alguns optavam por retirar apenas o tumor, outros recomendavam a remoção de toda a cadeia mamária, independentemente das características da doença.

Esse cenário começou a mudar com a publicação de diretrizes respaldadas pela Associação Brasileira de Oncologia Veterinária (Abrovet), baseadas em uma classificação brasileira liderada pelo professor Geovanni Cassali, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Elaborado a partir de um consenso de especialistas da área, o documento estabelece critérios para determinar a extensão adequada da cirurgia em cada caso.

"A partir do momento que eu aplico a cirurgia com a extensão adequada, eu posso promover um tempo maior de sobrevida para o paciente e uma diminuição do risco dele desenvolver uma metástase", explica o veterinário Nazilton Reis.

As diretrizes também ajudam a definir a necessidade de tratamentos complementares após a cirurgia, como a quimioterapia. Segundo o veterinário, esse procedimento não é indicado automaticamente para todos os pacientes. A decisão depende de fatores avaliados após a remoção do tumor, incluindo o grau de agressividade da doença, classificado em níveis de 1 a 3 para carcinomas mamários, o subtipo tumoral e a condição dos linfonodos.

Castração precoce

Outro tema discutido pelo especialista foi a mudança de perspectiva sobre a castração precoce. Historicamente, o procedimento era amplamente recomendado como uma das principais estratégias para prevenir o câncer de mama em cadelas e gatas. Estudos mais recentes, porém, reforçam a necessidade de avaliar individualmente os benefícios e os possíveis riscos da intervenção.

Nazilton alerta que a castração precoce se tornou um tema "polêmico e perigoso". Embora a retirada dos órgãos reprodutivos possa reduzir o risco de tumores mamários, a remoção dos hormônios sexuais em uma fase inicial da vida também tem sido associada a alterações no risco de outros tipos de câncer e de determinados problemas de saúde.

Por isso, a orientação é evitar que a castração seja tratada como uma regra universal de prevenção. A decisão deve ser tomada em conjunto pelo médico veterinário e pelos tutores, considerando fatores como porte, raça, características individuais e possíveis riscos à saúde do animal.

\A ocorrência de tumores mamários varia entre populações de animais e pode ser influenciada por fatores como hábitos de castração e predisposição genética. Animais não castrados apresentam maior risco de desenvolver a doença.

Entre os cães, raças como Pastor Alemão, Cocker Spaniel e Poodle são apontadas pelo especialista como mais predispostas ao desenvolvimento de tumores mamários agressivos. Entre os gatos, as fêmeas da raça Siamês merecem atenção especial, pois podem desenvolver a doença mais cedo e apresentar quadros mais graves do que outras raças.

Conhecer os fatores de risco e manter o acompanhamento veterinário são medidas importantes para identificar alterações precocemente e aumentar as possibilidades de tratamento.

Tutores

A identificação precoce de alterações nas mamas é fundamental para o diagnóstico e o tratamento do câncer. Para isso, Nazilton recomenda que os tutores de cadelas e gatas adotem duas medidas principais:

Palpação das mamas: durante momentos de carinho, semanal ou mensalmente, os tutores podem examinar delicadamente a região das mamas, dos mamilos até as axilas e a virilha. A presença de nódulos, aumento de volume ou áreas endurecidas deve ser comunicada ao veterinário. A prática não substitui o exame profissional.

Consultas veterinárias regulares: avaliações anuais são recomendadas inclusive para animais jovens. A partir dos 7 ou 8 anos, o ideal é aumentar a frequência para consultas semestrais, conforme a orientação do profissional responsável.

O especialista destaca que o diagnóstico de câncer, embora cause preocupação, não significa necessariamente a ausência de alternativas de tratamento. A medicina veterinária brasileira conta com diretrizes para orientar a conduta clínica e cirúrgica, e a avaliação por um profissional atualizado pode contribuir para melhores resultados e para a qualidade de vida dos animais.

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