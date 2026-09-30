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Feira de Santana terá clínica pet pública com atendimento veterinário e castração; veja onde vai ser

Unidade será instalada em imóvel de 741 m² adquirido pela Prefeitura e também terá vacinação e acompanhamento clínico.

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:04

Feira de Santana terá primeira Clínica Pet para ampliar atendimento e proteção aos animais
Feira de Santana terá primeira Clínica Pet para ampliar atendimento e proteção aos animais Crédito: Divulgação/Prefeitura municipal de Feira de Santana

O município de Feira de Santana vai ganhar a primeira Clínica Pet pública. A implantação da unidade de medicina veterinária foi anunciada pelo prefeito José Ronaldo na última segunda-feira (28), em um evento em que também assinou a documentação que dá início ao projeto. A clínica vai ficar em um imóvel adquirido pela prefeitura na Rua Barão de Cotegipe, nº 802, perto do Centro de Atendimento ao Feirense (Ceaf).

Com 741 metros quadrados, o espaço será adaptado para receber serviços voltados à saúde e ao bem-estar dos animais. A futura Clínica Pet oferecerá atendimento veterinário, vacinação, castração, acompanhamento clínico e outras ações de prevenção e cuidado. A proposta é ampliar o acesso da população a serviços destinados aos animais domésticos, além de contribuir para o controle populacional e para a promoção da saúde pública.

Feira de Santana terá primeira Clínica Pet para ampliar atendimento e proteção aos animais

Feira de Santana terá primeira Clínica Pet para ampliar atendimento e proteção aos animais por Divulgação/Prefeitura municipal de Feira de Santana
Feira de Santana terá primeira Clínica Pet para ampliar atendimento e proteção aos animais por Divulgação/Prefeitura municipal de Feira de Santana
Feira de Santana terá primeira Clínica Pet para ampliar atendimento e proteção aos animais por Divulgação/Prefeitura municipal de Feira de Santana
Feira de Santana terá primeira Clínica Pet para ampliar atendimento e proteção aos animais por Divulgação/Prefeitura municipal de Feira de Santana
Feira de Santana terá primeira Clínica Pet para ampliar atendimento e proteção aos animais por Divulgação/Prefeitura municipal de Feira de Santana
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Feira de Santana terá primeira Clínica Pet para ampliar atendimento e proteção aos animais por Divulgação/Prefeitura municipal de Feira de Santana

Durante a apresentação do projeto, o prefeito José Ronaldo destacou o alcance social da iniciativa. “Este é um passo importante para Feira de Santana. Estamos criando uma estrutura permanente para atender os animais e dar suporte aos tutores, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades para custear determinados serviços. É um compromisso com a causa animal e com a qualidade de vida da nossa população”.

Para o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, a implantação da clínica representa um avanço nas políticas públicas voltadas à proteção animal. “A implantação da Clínica Pet fortalece a rede de proteção animal do município. Além do atendimento veterinário, teremos ações preventivas, vacinação e castração, contribuindo para o controle de doenças e para a promoção da saúde dos animais e da comunidade”.

Já a presidente da Associação Protetora dos Animais (APA), Sandra Lima, destacou que a considera a iniciativa como um avanço para os protetores e para a população de Feira de Santana.

Coelhos também são pets companheiros e cheios de afeto

Coelhos podem reconhecer a voz do tutor, seguir seus passos pela casa e demonstrar afeto quando se sentem seguros. por Magnific/Freepik
A espécie tem cuidados específicos para quem quer criá-los como animais de estimação. por Magnific/Freepik
O feno deve ser a base da dieta e ficar disponível à vontade durante todo o dia. Rico em fibras, ele contribui para o funcionamento do intestino e para o desgaste dos dentes, que crescem continuamente. por Magnific/Freepik
A ração de boa qualidade deve entrar como complemento, enquanto verduras e legumes seguros e bem higienizados podem ajudar a diversificar a alimentação. por Magnific/Freepik
Cenoura pode ser oferecida em pequenas quantidades, mas não deve ser a base da alimentação. por Magnific/Freepik
A dentição exige atenção especial. Tanto os incisivos quanto os dentes posteriores crescem continuamente, a uma velocidade aproximada de 1 cm por mês. Quando o desgaste não acontece de forma adequada, podem ocorrer crescimento excessivo, má oclusão, formação de pontas dentárias e lesões na boca. por Magnific/Freepik
Coelhos costumam esconder sinais de dor. Por isso, uma mudança pequena no comportamento ou na alimentação já merece atenção. por Magnific/Freepik
O ambiente é outro cuidado que pode ser subestimado. Uma gaiola pequena não atende às necessidades de um coelho. O espaço precisa permitir que o animal fique completamente esticado, dê alguns saltos, corra, explore e tenha áreas separadas para alimentação, descanso, banheiro e esconderijo. por Magnific/Freepik
Segundo a veterinária, o piso deve ser firme, seco, antiderrapante e confortável. Grades e telas podem provocar lesões nas patas. Túneis, caixas de papelão, esconderijos e feno espalhado pelo ambiente são alternativas de enriquecimento que estimulam comportamentos naturais. por Magnific/Freepik
A espécie é mais sensível ao calor do que ao frio. Por isso, o ambiente deve ser ventilado e protegido da exposição direta ao sol e de temperaturas elevadas. por Magnific/Freepik
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Coelhos podem reconhecer a voz do tutor, seguir seus passos pela casa e demonstrar afeto quando se sentem seguros. por Magnific/Freepik

“É um grande passo para a causa animal em Feira de Santana. Nós lutamos por isso há muitos anos e nunca tivemos uma visibilidade como estamos tendo agora. Acreditamos que esse é o começo de uma transformação importante. É preciso compreender que tudo acontece de forma gradual, mas estamos confiantes de que esse projeto trará muitos benefícios para os animais e para os protetores independentes”.

De acordo com ela, a APA atualmente atende cerca de 250 animais e enfrenta diariamente dificuldades relacionadas aos resgates e aos cuidados permanentes.

“Quem trabalha com proteção animal conhece as dificuldades. Muitas pessoas procuram ajuda e nem sempre temos condições de atender todas as demandas. Por isso, a Clínica Pet representa esperança. É uma iniciativa que pode ajudar a melhorar essa realidade ao longo dos próximos anos”, acrescentou.

Com a implantação da Clínica Pet, Feira de Santana terá uma estrutura pública dedicada ao atendimento e ao cuidado de animais domésticos. A iniciativa também prevê ações de prevenção, proteção e conscientização sobre a guarda responsável.

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Feira de Santana

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