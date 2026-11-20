SAÚDE ANIMAL

Férias de fim de ano: erro na vacinação pode comprometer a proteção do seu pet

Antecipação permite respeitar os intervalos entre doses e verificar exigências de transporte e hospedagem

Thais Borges

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 16:26

Vacinação para pets (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Com a chegada das férias de fim de ano, muitas famílias começam a organizar viagens com seus animais de estimação ou a procurar hotéis e creches para deixá-los durante o período. Entre os cuidados que precisam ser considerados, a vacinação exige atenção especial. Isso porque a proteção não acontece necessariamente logo após a aplicação: dependendo do tipo de vacina e do histórico do animal, o organismo pode levar dias ou semanas para desenvolver uma resposta imunológica adequada.

A antecedência também é importante porque os destinos, meios de transporte e estabelecimentos de hospedagem podem ter exigências específicas para receber animais. Hotéis e creches, por exemplo, podem solicitar a carteira de vacinação atualizada e estabelecer critérios para a admissão dos pets. Como a imunização pode depender de mais de uma dose e exige um período para que o organismo desenvolva a proteção, a orientação é consultar previamente as regras e buscar acompanhamento veterinário para organizar o calendário de vacinação.

Cuidados com os pets antes de viajar ou deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa 1 de 19

O tempo necessário para a imunização está relacionado ao funcionamento do sistema imunológico. Depois de receber a vacina, o organismo precisa identificar seus componentes e produzir as defesas necessárias. No caso dos filhotes, há ainda a chamada janela de suscetibilidade, período em que os anticorpos maternos deixam de oferecer proteção suficiente, mas ainda podem interferir na resposta imunológica às vacinas.

Por esse motivo, o protocolo inicial de vacinação geralmente prevê a aplicação de várias doses. Segundo as diretrizes de 2024 da Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais (WSAVA), as vacinas essenciais para filhotes de cães devem ser administradas em intervalos de duas a quatro semanas, com a última dose da série inicial aplicada a partir das 16 semanas de idade. O esquema deve ser estabelecido pelo médico-veterinário, levando em conta a idade, o histórico de vacinação e as condições de saúde do pet.

“A vacinação não funciona como uma proteção instantânea. O organismo precisa de tempo para desenvolver a resposta imunológica e, em alguns casos, são necessárias doses adicionais para completar esse processo. Por isso, o ideal é que os responsáveis procurem orientação veterinária semanas antes da viagem, garantindo que o calendário de vacinação esteja adequado e evitando que o animal seja exposto a riscos desnecessários”, explica a coordenadora de Serviços Técnicos da linha de Vacinas de Animais de Companhia na Zoetis Brasil, Mariana Guedes.

Além da vacinação, as características do destino e a rotina durante as férias também devem ser consideradas. Locais com grande concentração de animais, como hotéis, creches e parques, podem favorecer a transmissão de doenças respiratórias, entre elas a traqueobronquite infecciosa canina, conhecida popularmente como tosse dos canis. Por isso, cabe ao médico-veterinário avaliar as vacinas recomendadas de acordo com a região, o risco de exposição e a previsão de frequência do animal nesses ambientes.

Outro ponto que deve fazer parte da organização da viagem é a documentação. Em deslocamentos nacionais, as exigências podem mudar conforme o meio de transporte e a empresa responsável pelo serviço. Por isso, é importante verificar as regras antes do embarque. Já nas viagens internacionais, os requisitos variam de acordo com o país de destino e podem envolver exames, prazos específicos e a emissão do Certificado Veterinário Internacional (CVI). A recomendação é consultar antecipadamente as autoridades competentes e o médico-veterinário para evitar imprevistos.