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Pets com sobrepeso têm até quatro vezes mais chances de desenvolver diabetes

Excesso de peso é um dos principais fatores de risco para a doença em cães e gatos

Thais Borges

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:11

[Edicase]A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento do disco de hérnia em pets (Imagem: Masarik | Shutterstock) Crédito: Imagem: Masarik | Shutterstock

Cães e gatos com sobrepeso ou obesidade podem ter até quatro vezes mais chances de desenvolver diabetes mellitus. O excesso de peso é um dos principais fatores de risco para a doença, considerada uma das alterações endócrinas mais comuns na rotina veterinária. Embora possa atingir animais de diferentes idades, o diabetes exige atenção dos responsáveis, principalmente para a identificação dos primeiros sintomas e o acompanhamento veterinário regular.

A doença ocorre quando o pâncreas não produz insulina em quantidade suficiente ou quando o organismo desenvolve resistência à ação desse hormônio. Como consequência, a glicose não é absorvida adequadamente pelas células e se acumula na corrente sanguínea. Em cães, o diabetes geralmente está relacionado à deficiência na produção de insulina pelo pâncreas. Já nos gatos, a resistência à ação do hormônio é mais comum e pode estar associada a fatores como obesidade e sedentarismo.

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Como os animais não conseguem comunicar verbalmente que estão sentindo algum desconforto, os primeiros indícios da doença costumam aparecer em mudanças na rotina e no comportamento. Por isso, observar os hábitos dos pets é fundamental para identificar possíveis alterações. Entre os principais sinais de alerta estão:

Sede excessiva e aumento da frequência urinária: conhecidos como polidipsia e poliúria, respectivamente, esses sintomas estão entre as manifestações mais comuns do diabetes. Quando há excesso de glicose no sangue, parte dela passa a ser eliminada pela urina, levando à perda de água pelo organismo. Como consequência, o animal sente mais sede e passa a urinar em maior quantidade. Os responsáveis podem perceber que precisam reabastecer o pote de água com mais frequência ou que os tapetes higiênicos e as caixas de areia ficam sujos em intervalos menores.

Aumento do apetite acompanhado de perda de peso: mesmo comendo mais do que o habitual, o animal pode emagrecer progressivamente. Isso acontece porque a glicose não é aproveitada adequadamente pelas células como fonte de energia. Para compensar essa deficiência, o organismo passa a utilizar reservas de gordura e massa muscular.

Fraqueza e mudanças de comportamento: a dificuldade de obter energia a partir da glicose pode comprometer a disposição dos animais. Cães e gatos diabéticos podem apresentar cansaço frequente, fraqueza nas patas traseiras, menor interesse por brincadeiras, sonolência e apatia.

Alterações oculares e catarata em cães: o excesso de glicose também pode afetar os olhos e provocar alterações no cristalino. Em cães, a catarata diabética bilateral é uma complicação relativamente frequente e pode evoluir rapidamente, deixando os olhos com aparência esbranquiçada ou azulada e comprometendo a visão.

"Com frequência, o responsável normaliza o pet bebendo mais água ou dormindo mais como uma consequência natural da idade avançada. No entanto, o organismo dá pistas claras: o que o animal não fala, o corpo dele mostra. Notar pequenos desvios de rotina permite intervir antes que ocorram danos severos. Somente a avaliação médica, com dosagem da glicemia e exames de urina, pode determinar com precisão o diagnóstico", alerta a médica-veterinária e coordenadora técnica da MSD Saúde Animal, Kathia Soares.

Risco e prevenção

A obesidade é um dos principais fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento do diabetes em animais de companhia. O acúmulo de gordura favorece processos inflamatórios que podem comprometer a ação da insulina nas células e sobrecarregar o funcionamento do organismo.

Além do excesso de peso e do sedentarismo, outros fatores merecem atenção, como o uso prolongado de medicamentos corticoides, o histórico de pancreatite, alterações hormonais e a predisposição genética de determinadas raças.

Para reduzir os riscos, é importante manter o peso adequado desde as primeiras fases da vida do animal. Entre as medidas preventivas estão oferecer alimentação balanceada, respeitar as porções recomendadas de acordo com as necessidades calóricas do pet, evitar alimentos ultraprocessados e petiscos humanos ricos em gorduras e carboidratos e estabelecer uma rotina de atividades físicas.

No caso dos cães, caminhadas diárias ajudam a estimular o gasto energético. Para os gatos, o enriquecimento ambiental, com estruturas verticais e brincadeiras que estimulem comportamentos de caça, contribui para reduzir o sedentarismo. Consultas veterinárias periódicas e exames preventivos também são importantes para identificar possíveis alterações metabólicas precocemente.

Tratamento

O diagnóstico de diabetes não significa que o animal precisará abrir mão de uma vida ativa. Com acompanhamento veterinário contínuo, alimentação adequada e tratamento correto, cães e gatos podem viver por muitos anos com qualidade de vida.

O manejo da doença geralmente envolve ajustes nutricionais, monitoramento dos níveis de glicose no sangue e insulinoterapia, conforme a avaliação e a orientação do médico-veterinário.

Para auxiliar no controle do diabetes mellitus em cães e gatos, um dos tratamentos é a Caninsulin, uma insulina veterinária de ação intermediária indicada para animais de diferentes portes e idades. O medicamento atua na reposição hormonal e ajuda a manter os níveis de glicose dentro de limites adequados.

A empresa também disponibiliza gratuitamente o aplicativo Pet Diabetes Tracker, ferramenta que permite registrar curvas glicêmicas, horários de aplicação da insulina, variações de peso e sinais clínicos. A plataforma busca facilitar o acompanhamento da doença e a comunicação entre os responsáveis e os profissionais veterinários, contribuindo para a adesão e a continuidade do tratamento.