Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pets com sobrepeso têm até quatro vezes mais chances de desenvolver diabetes

Excesso de peso é um dos principais fatores de risco para a doença em cães e gatos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:11

A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento do disco de hérnia em pets (Imagem: Masarik | Shutterstock)
[Edicase]A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento do disco de hérnia em pets (Imagem: Masarik | Shutterstock) Crédito: Imagem: Masarik | Shutterstock

Cães e gatos com sobrepeso ou obesidade podem ter até quatro vezes mais chances de desenvolver diabetes mellitus. O excesso de peso é um dos principais fatores de risco para a doença, considerada uma das alterações endócrinas mais comuns na rotina veterinária. Embora possa atingir animais de diferentes idades, o diabetes exige atenção dos responsáveis, principalmente para a identificação dos primeiros sintomas e o acompanhamento veterinário regular.

A doença ocorre quando o pâncreas não produz insulina em quantidade suficiente ou quando o organismo desenvolve resistência à ação desse hormônio. Como consequência, a glicose não é absorvida adequadamente pelas células e se acumula na corrente sanguínea. Em cães, o diabetes geralmente está relacionado à deficiência na produção de insulina pelo pâncreas. Já nos gatos, a resistência à ação do hormônio é mais comum e pode estar associada a fatores como obesidade e sedentarismo.

Cuidados com os pets antes de viajar ou deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa

Consulte o médico-veterinário antes da viagem. por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
A avaliação profissional permite verificar as condições gerais de saúde do animal e indicar os cuidados necessários conforme o destino, o clima, o contato com outros animais e o ambiente que será frequentado durante as férias. por Imagem: yar-andy | Shutterstock
Mantenha a vacinação em dia. por Reprodução | Instagram
A carteira de vacinação deve ser conferida com antecedência antes de viagens, hospedagens em hotéis ou permanência em creches. por Imagem: Kasefoto | Shutterstock
Além de prevenir doenças graves, muitas vacinas são requisitos para esses estabelecimentos e ajudam a reduzir a circulação de agentes infecciosos entre os animais. por Reprodução | Instagram
Atualize a proteção contra parasitas. por Reprodução | Instagram
A prevenção contra pulgas, carrapatos, sarnas e outros parasitas deve ocorrer antes da exposição a novos ambientes. O médico-veterinário poderá indicar a solução mais adequada de acordo com o perfil do animal e o destino da viagem. por Reprodução | Freepik
Para cães que viajarão para regiões com ocorrência de Leishmaniose Visceral Canina, o uso contínuo de coleiras repelentes também é uma medida importante de proteção contra o mosquito-palha. por Reprodução | Freepik
Já em viagens para áreas endêmicas para dirofilariose, conhecida como verme do coração, é necessário considerar o uso de produtos preventivos contra a doença. por Reprodução | Freepik
Escolha hospedagens que priorizem a prevenção. por Reprodução | Freepik
Caso o pet permaneça em hotéis ou creches durante as férias, é importante optar por locais que exijam vacinação atualizada, tenham protocolos de higiene e realizem controle adequado de parasitas, contribuindo para a segurança de todos os animais. por Reprodução | Freepik
Mesmo em casa, a prevenção continua essencial. por Imagem: 135pixels | Shutterstock
A rotina preventiva deve ser mantida mesmo quando o animal não viaja. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Vacinação e proteção antiparasitária precisam estar em dia, especialmente se o pet receber visitas, frequentar creches, parques, passeios ou ficar sob os cuidados de familiares e pet sitters. por Shutterstock
No caso dos gatos, preserve a rotina sempre que possível. por Shutterstock
Diferentemente dos cães, muitos felinos se adaptam melhor quando permanecem em casa durante a ausência dos responsáveis. por Shutterstock
Sempre que possível, a recomendação é contratar um profissional para realizar visitas no próprio ambiente do animal, evitando mudanças que podem gerar estresse e afetar seu bem-estar. por Shutterstock
Mantenha o sofá bem cuidado mesmo com crianças e pets em casa por Shutterstock
Caso a hospedagem seja necessária, a orientação é buscar estabelecimentos com conceito cat-friendly, que ofereçam ambientes e práticas adaptadas às necessidades dos gatos, tornando a experiência mais segura e confortável. por Imagem: New Africa | Shutterstock
1 de 19
Consulte o médico-veterinário antes da viagem. por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Como os animais não conseguem comunicar verbalmente que estão sentindo algum desconforto, os primeiros indícios da doença costumam aparecer em mudanças na rotina e no comportamento. Por isso, observar os hábitos dos pets é fundamental para identificar possíveis alterações. Entre os principais sinais de alerta estão:

Sede excessiva e aumento da frequência urinária: conhecidos como polidipsia e poliúria, respectivamente, esses sintomas estão entre as manifestações mais comuns do diabetes. Quando há excesso de glicose no sangue, parte dela passa a ser eliminada pela urina, levando à perda de água pelo organismo. Como consequência, o animal sente mais sede e passa a urinar em maior quantidade. Os responsáveis podem perceber que precisam reabastecer o pote de água com mais frequência ou que os tapetes higiênicos e as caixas de areia ficam sujos em intervalos menores.

Aumento do apetite acompanhado de perda de peso: mesmo comendo mais do que o habitual, o animal pode emagrecer progressivamente. Isso acontece porque a glicose não é aproveitada adequadamente pelas células como fonte de energia. Para compensar essa deficiência, o organismo passa a utilizar reservas de gordura e massa muscular.

Fraqueza e mudanças de comportamento: a dificuldade de obter energia a partir da glicose pode comprometer a disposição dos animais. Cães e gatos diabéticos podem apresentar cansaço frequente, fraqueza nas patas traseiras, menor interesse por brincadeiras, sonolência e apatia.

Alterações oculares e catarata em cães: o excesso de glicose também pode afetar os olhos e provocar alterações no cristalino. Em cães, a catarata diabética bilateral é uma complicação relativamente frequente e pode evoluir rapidamente, deixando os olhos com aparência esbranquiçada ou azulada e comprometendo a visão.

"Com frequência, o responsável normaliza o pet bebendo mais água ou dormindo mais como uma consequência natural da idade avançada. No entanto, o organismo dá pistas claras: o que o animal não fala, o corpo dele mostra. Notar pequenos desvios de rotina permite intervir antes que ocorram danos severos. Somente a avaliação médica, com dosagem da glicemia e exames de urina, pode determinar com precisão o diagnóstico", alerta a médica-veterinária e coordenadora técnica da MSD Saúde Animal, Kathia Soares.

Risco e prevenção

A obesidade é um dos principais fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento do diabetes em animais de companhia. O acúmulo de gordura favorece processos inflamatórios que podem comprometer a ação da insulina nas células e sobrecarregar o funcionamento do organismo.

Além do excesso de peso e do sedentarismo, outros fatores merecem atenção, como o uso prolongado de medicamentos corticoides, o histórico de pancreatite, alterações hormonais e a predisposição genética de determinadas raças.

Para reduzir os riscos, é importante manter o peso adequado desde as primeiras fases da vida do animal. Entre as medidas preventivas estão oferecer alimentação balanceada, respeitar as porções recomendadas de acordo com as necessidades calóricas do pet, evitar alimentos ultraprocessados e petiscos humanos ricos em gorduras e carboidratos e estabelecer uma rotina de atividades físicas.

No caso dos cães, caminhadas diárias ajudam a estimular o gasto energético. Para os gatos, o enriquecimento ambiental, com estruturas verticais e brincadeiras que estimulem comportamentos de caça, contribui para reduzir o sedentarismo. Consultas veterinárias periódicas e exames preventivos também são importantes para identificar possíveis alterações metabólicas precocemente.

Tratamento

O diagnóstico de diabetes não significa que o animal precisará abrir mão de uma vida ativa. Com acompanhamento veterinário contínuo, alimentação adequada e tratamento correto, cães e gatos podem viver por muitos anos com qualidade de vida.

O manejo da doença geralmente envolve ajustes nutricionais, monitoramento dos níveis de glicose no sangue e insulinoterapia, conforme a avaliação e a orientação do médico-veterinário.

Para auxiliar no controle do diabetes mellitus em cães e gatos, um dos tratamentos é a Caninsulin, uma insulina veterinária de ação intermediária indicada para animais de diferentes portes e idades. O medicamento atua na reposição hormonal e ajuda a manter os níveis de glicose dentro de limites adequados.

A empresa também disponibiliza gratuitamente o aplicativo Pet Diabetes Tracker, ferramenta que permite registrar curvas glicêmicas, horários de aplicação da insulina, variações de peso e sinais clínicos. A plataforma busca facilitar o acompanhamento da doença e a comunicação entre os responsáveis e os profissionais veterinários, contribuindo para a adesão e a continuidade do tratamento.

"O sucesso do tratamento depende do comprometimento diário do responsável pelo pet, em total integração com as orientações do médico-veterinário. Quando há esse acompanhamento regular e o uso correto da medicação, a melhora na qualidade de vida é nítida: o animal recupera seu bem-estar, a disposição no dia a dia e volta a conviver plenamente com a família", acrescenta Kathia Soares.

Mais recentes

Imagem - Bicho-de-pé é pulga? Veja o que é mito e verdade sobre o parasita que ameaça cães e humanos

Bicho-de-pé é pulga? Veja o que é mito e verdade sobre o parasita que ameaça cães e humanos
Imagem - Pets podem ter sobrenome dos tutores; veja como registrar

Pets podem ter sobrenome dos tutores; veja como registrar
Imagem - Cães são treinados para farejar sinais de câncer de mama; entenda como funciona

Cães são treinados para farejar sinais de câncer de mama; entenda como funciona